人民网约翰内斯堡5月24日电 （记者邹松）5月22日，中国援莱索托第18批医疗队到莱索托波利哈利输水隧洞建设项目义诊，为共计约350名中外籍职工、业主、监理及周边社区就医困难的村民检查身体状况、开展健康咨询，并捐赠常用药品。

莱索托高地供水项目是莱索托和南非之间最大的双边基础设施项目，共分四期进行，计划通过建造复杂的隧道和水坝网络，将莱索托山区丰富的水资源引至南非，其中波利哈利引水隧洞建设项目为二期工程，由水电十一局牵头，和水电三局、南非本土化企业优尼克公司联营实施。目前，项目已经全面进入隧洞施工阶段，项目部邀请中国医疗队为所有隧洞施工人员的基础健康指标进行摸底和排查，确保中外全体职工的健康，降低安全风险。

本次义诊，医疗队派出内科、外科、骨科、针灸科、影像科等8个专业医疗队员，对职工临床症状、生活作息和日常饮食进行详细了解，根据个人身体状况给出建议，并免费发放药品。义诊现场检查组、引导组及咨询组，分工明确，有条不紊，医疗队对项目职工的整体健康状况进行了解和评估，受到中外籍职工一致好评。

“项目距离首都较远，此次中国医疗队亲自到项目开展义诊活动，不光为我自己也为其他的同事提供了很好的机会进行健康咨询，我们省去了几个小时车程并得到专业的诊疗建议”，刚做完针灸莱索托籍安全员弗洛瑞娜说，“中国针灸是中医文化的精髓之一，我之前只听别人说过，今天有幸体验才了解它的神奇之处，仅用几根针治疗几分钟就消除了困扰我很久的胳膊疼痛，实在难以想像，感谢项目部，感谢中国医疗队。”

项目部位于莫特霍隆区，距离首都260公里，医疗条件有限，就医困难成为周边村民的常态。为此，医疗队和项目部加强沟通、精心安排，提前将此次义诊活动告知项目周边村落的酋长和居民，并在义诊活动当天为急需就医的村民提供往返交通车辆且由专人负责接送，义诊结束后还为前来参加活动的贫困居民援助生活物资，体现了项目部高度的社会责任担当，也更好地诠释了大爱无疆的援外医疗精神。

中国援莱索托医疗队多年来始终坚持为在莱华人同胞及当地民众提供医疗服务和医疗援助。自3月底以来，第18批医疗队累计接诊门诊患者2,200余人次，完成高难度手术82台次，参与急诊抢救12人次，进一步规范莱索托当地高血压及糖尿病的治疗方案的同时，首创性开展中西医结合中的手法复位＋小夹板固定、小切口+克氏针固定等技术及“婴幼儿静吸复合麻醉”及“超声引导下臂丛神经阻滞”，保障华人同胞身体健康和生命安全的同时，为改善当地医疗条件、培养高端医疗人才作出了重要贡献。