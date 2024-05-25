人民网拉各斯5月25日电（记者姜宣）24日，由中国港湾尼日利亚有限公司和中国和联有限公司联合成立的尼日利亚拉各斯州莱基深水港埃丰物流产业园（埃丰）举行了奠基仪式。驻拉各斯总领事严宇清、驻尼使馆王颖琦公参，中国港湾、中国和联、埃丰有关代表及在尼中资企业代表数十人出席活动。

严宇清指出，莱基深水港是中国港湾在尼日利亚首个以投建营一体化模式实施控股投资的港口项目，是“一带一路”倡议在尼日利亚实践的成功范本。埃丰物流产业园的成立将提升中国企业在港口商业运营全产业链上的经营能力，推动港口智慧化绿色化建设，互相促进，协同发展。

王颖琦向项目奠基表示祝贺，希望物流产业园和莱基港优势互补、协同发展，并表示使领馆将始终秉持服务企业宗旨，为在尼企业保驾护航。

莱基深水港由中国港湾工程有限责任公司投资、建设、运营，中国国家开发银行提供融资支持。项目特许经营期45年，一期总投资10.44亿美元，是中国在几内亚湾首个控股的港口，也是西非地区最大的深水港之一。据估计，在特许经营期内，将为尼日利亚创造17万个直接和间接的就业机会。

莱基港有限责任公司总经理杜若罡表示，莱基深水港已开通亚非、欧非等多条航线，达飞、马士基、中远等一线航运公司皆已停靠莱基港，未来还将延伸至中东、西欧及美洲等区域。与埃丰的合作，将进一步打通中尼之间的全物流链条，形成一个紧密相连、高效运转的物流生态系统。

中国港湾尼日利亚有限公司董事长陈泽表示，埃丰将为莱基深水港提供一个高水平高标准的港口物流平台，真正实现海陆联运、河海联运无缝对接，推动莱基片区“港园城”联动发展模式，形成中资企业聚集、多赢、互动的良好发展氛围，共同打造西非港口经济圈新高地。

埃丰港口莱基有限公司董事长叶水金表示，中国港湾与中国和联强强联合，优势互补，产业园项目建成后，将助力莱基港成为非洲港口里的“璀璨明珠”。

中国和联有限公司董事长李辉表示，埃丰物流产业园项目将实现打通港口最后一公里集疏瓶颈，助力莱基深水港早日建设成为西非地区核心枢纽港口。