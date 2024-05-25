人民网内罗毕5月24日电（记者黄炜鑫）第4届“汉语桥”世界小学生中文秀肯尼亚赛区决赛24日在肯尼亚首都内罗毕举行，共有18名选手参加决赛。

本次大赛由中国驻肯尼亚大使馆主办，埃格顿大学孔子学院承办，主题为“快乐中文”。比赛设置中文演讲、知识问答、才艺表演等环节，参赛选手们用诚挚的演讲讲述自己与中文的故事，用精彩的歌曲、舞蹈、武术、绘画等才艺表演诠释对中国文化的热爱。