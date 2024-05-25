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2024非洲电力能源大会吸引多家中资企业参会参展

2024年05月25日12:48 | 来源：人民网-国际频道
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南非国家电力公司集团总裁马洛卡尼发表主旨发言。人民网 刘畅摄
南非国家电力公司集团总裁马洛卡尼发表主旨发言。人民网 刘畅摄
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人民网约翰内斯堡5月24日电 （刘畅）2024非洲电力能源大会（Enlit Africa 2024）于5月21日—23日在南非开普敦国际会展中心隆重举办。国家电网有限公司驻非洲办事处、中国电气装备集团、南瑞集团、亨通集团、思源电气、隆基绿能等50余家知名中资电力能源企业参会参展，创历年中资企业数量之最，体现了中资电力能源企业高度重视非洲市场，同时对深耕南非电力能源市场充满信心。

国家电网有限公司驻非洲办事处主任汪文安应邀参会并在“发电和输电投融资”论坛环节发言。汪文安表示，非洲现阶段有近6亿人口处于无电或缺电状态，主要原因之一是部分非洲国家政府偏重发电投资，偏重发电装机容量的增长，忽视了电网建设和输送容量增长。电网投资和建设在解决非洲缺电和部分国家限电问题上将起到至关重要的作用。汪文安呼吁，非洲各国应尽快开放输电领域，引进国际投资，以缓解电网消纳能力不足，逐步解决缺电限电问题，促进非洲大陆经济可持续发展。

南非国家电力公司（Eskom）新任集团总裁丹·马洛卡尼(Dan Marokane）携全体高管亮相此次大会，并在开幕式“CEO对话”环节进行主旨发言。马洛卡尼详细介绍了该公司应对限电采取的相关措施和取得的初步成效，并就发电和输电领域投资及未来发展方向同与会者进行了分享。

南非矿产资源和能源部、贸易和工业部等有关政府部门，联合国开发署、国际能源署等国际多边机构，非洲电力联合会、非盟能源委员会、非洲五大区域电力联盟等电力能源机构，非洲开发银行、南部非洲开发银行、南非标准银行等多边金融机构以及全球部分知名电力企业的高级官员和代表共计2000余人出席了此次大会。非洲电力能源大会每年举办一届，下届大会将于明年5月下旬在南非开普敦国际会展中心举行。

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