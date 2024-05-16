人民网北京5月16日电 （记者万宇、李琰）15日晚，“2024中国—坦桑尼亚旅游文化年”开幕式在北京举行。中国文化和旅游部部长孙业礼、坦桑尼亚自然资源和旅游部部长凯鲁基、坦桑尼亚驻华大使奥马尔出席开幕式并致辞。开幕式后举办了坦桑尼亚旅游推介活动和文艺演出。

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