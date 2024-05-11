中医药是中华民族的瑰宝，近年来，中医药也逐渐走向了世界，在向海外民众提供健康服务的同时，也为传播中国传统文化、促进民心相通起到了积极作用。作为欧洲首个为中医药立法的国家，匈牙利的中医药得到了蓬勃发展，越来越多的民众感受到了中医药的魅力。我们一起跟随记者的镜头去看看。

总台记者 张娟：在匈牙利谚语中有这样一句话，你可以在树林中找到治病的食材。这样的观点与中医药文化中“食药同源”的理念不谋而合，而正是基于这样的土壤，中医药文化沿着“一带一路”，穿越山海，成为中匈文化交流中不可缺少的纽带和桥梁。

在2016年开设的匈牙利岐黄中医药中心，每天都有不少匈牙利患者前来就诊。该中医药中心的负责人陈震自1988年开始，就积极在当地推广中医药文化，他不定期举行大规模义诊、开设中医技能培训课程。当地民众对中医药文化也逐渐从陌生到认可，中医药的影响力不断增强。

中东欧中医药学会会长 匈牙利岐黄中医药中心负责人 陈震：中医甚至成了他们生活中一个重要组成部分，他们可以知道四季吃不同的东西，春天怎么排毒，冬天怎么培本，夏天怎么养心，通过讲这些故事，很容易被他们听懂。

匈牙利患者：经过很多失败的治疗后，我选择了中医药治疗这条路，我听说过许多人在这里治疗成功，我相信中医药能帮助我。

匈牙利岐黄中医药中心翻译 茜茜：通过中医，很多患者得到了帮助，甚至一些疑难杂症得到了改善，所以我觉得在匈牙利中医越来越受欢迎。

陈震见证了匈牙利中医药在共建“一带一路”倡议下蓬勃发展的历程。作为欧洲首个为中医药立法的国家，2016年，匈牙利政府为中医师颁发了欧盟行医许可证并承认中国高等中医院校学历，匈牙利佩奇大学和泽梅尔魏斯医科大学与国内中医药大学合作，开展中医药教学和研究。目前匈牙利已经建有中药制药厂，生产的300多个产品获得了在欧盟销售的许可证，在欧洲市场广受欢迎。

中东欧中医药学会会长 匈牙利岐黄中医药中心负责人 陈震：我们“一带一路”不单是要铁路公路建设，更重要的是民心相通。匈牙利的“向东开放”政策和我们的“一带一路”深度吻合，两国文化深度交流，这样才能文明互鉴，美美与共。

(责编：艾雯、崔译戈)