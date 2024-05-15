人民网开罗5月14日电 （记者黄培昭）第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛2024埃及大区赛暨埃及“美的杯·汉语桥”中文比赛12日圆满落幕。中国驻埃及大使廖力强、埃及艾因夏姆斯大学校长迪亚、中国驻埃及大使馆公参卢春生出席“廿年同行·中阿一家”文艺表演暨第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛2024埃及大区赛颁奖仪式。

廖力强在致辞中表示，中文教学在埃及得到广泛推广并日益深入人心。今年是中阿合作论坛成立20周年，也是中埃建立全面战略伙伴关系10周年，中方愿以将在华举办的中阿合作论坛第十届部长级会议为契机，与包括埃及在内的广大阿拉伯国家一道弘扬传统友好，推进人文教育交流，不断充实和深化中阿全方位、多层次、宽领域合作格局，为中阿、中埃关系在新时期开辟新前景、注入新动力。迪亚校长感谢中国驻埃及大使馆所作努力，并表示愿继续为在埃及推广中文教学与传播中国文化发挥积极作用。

来自埃及各高校中文系师生以及社会各界人士等400余人参加活动，中埃两国青年奉献了歌唱、小品、朗诵等表演节目，现场气氛热烈。

今年埃及“汉语桥”大学生比赛分为预选赛和大区赛两个阶段。苏伊士运河大学承办亚历山大分赛区预选赛，艾因夏姆斯大学承办开罗分赛区预选赛，“汉语桥”俱乐部（开罗站）承办埃及大区赛。比赛分为中文笔试、主题演讲、知识问答和才艺表演四个环节。

今年比赛吸引了来自埃及17所大学共31名中文专业学生报名参赛，参与范围为历年来之最。经过激烈角逐，最终来自开罗大学的茉莉和韩帅分别获得本年度埃及大区赛特等奖与一等奖。

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