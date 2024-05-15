人民网北京5月14日电（记者张杰）14日印尼驻华大使馆在北京瓦里山印舍（印尼文化之家）举行了“印尼发展最新动态”媒体吹风会，旨在向中国媒体介绍印尼在各个领域发展的最新动态，包括印尼和中国的双边关系。

在印尼佳美兰乐器的伴奏下，媒体吹风会以原汁原味的印尼传统舞蹈拉开了帷幕。印尼驻华兼蒙古国大使周浩黎对参加吹风会的60余名记者表示感谢，感谢中国媒体长期以来对印尼的正面报道，包括宣传及对巴厘岛和布罗莫火山在内的印尼旅游目的地的推广。周浩黎大使还表示，印尼成功、和平地举行了大选。当选总统普拉博沃将于2024年10月正式就任。

周浩黎大使表示，当选总统普拉博沃将主要致力于延续佐科总统的政策和项目，包括基础设施建设、下游产业以及鼓励更强劲和可持续的增长。而“中国将仍是印尼加速可持续和包容增长的重要战略合作伙伴，包括长期支持‘印尼黄金2045’”。周浩黎大使还宣布，全球健康研究所于2023年将印尼列入健身旅游目的地国家名单。 他邀请中国游客访问日惹、梭罗、巴厘岛等养生旅游目的地，通过品尝草药产品、芳香疗法和水疗等体验养生之道。

印尼银行北京代表处代表和使馆官员还在吹风会上介绍了印尼在经济、投资、教育和签证政策等方面的最新动态。

印尼银行北京代表处代表图图克表示，在全球形势不确定性的情况下，印尼经济和金融基础强劲。 2023年印尼经济增长达5.05%。 同时，2024年第一季度，印尼经济同比增长达5.11%。2024年印尼的通货膨胀也得到了控制，平均低于3%。印尼贸易顺差，使印尼盾兑美元汇率能够得到很好的维持。

在投资方面，印尼驻北京投资促进中心主任艾菲塔女士表示，中国是印尼第三大投资伙伴。在2023年，中国在印尼的投资额达74亿美元。在2024年第一季度，中国在印尼的投资额达18.7亿美元，中国香港在印尼的投资额达18.9亿美元。

在贸易领域，印尼驻华大使馆商务参赞韩普迪表示，中国是印尼最大的贸易伙伴。根据中国海关总署的数据，2023年印尼和中国的贸易额达1394.1亿美元，印尼出口额达742.1亿美元，印尼自中国的进口额达652亿美元。在2024年第一季度，根据中国海关总署的数据，两国的贸易额达335.7亿美元，印尼出口额达169.4亿美元，印尼自中国的进口额达166.1亿美元。

印尼驻华大使馆移民专员贺喇万介绍了关于印尼最新签证政策，即黄金签证，以欢迎拟在印尼投资，创业或甚至愿长期享受印尼友善和美好环境的游客。无需再为办理繁琐的签证申请手续而烦恼。

为了加强两国的民间关系，印尼驻华大使馆教育参赞李健表示印尼政府通过印尼教育文化与研究技术部和外交部自助的奖学金项目，为中国公民提供在印尼全国最大的艺术院校学习印尼文化。此外，还介绍了目前在中国的25所大学都设有印尼文化之家，包括刚于2024年5月10日在天津大学设立的印尼文化之家。

最后，周浩黎大使和来自中央音乐学院的印尼音乐教师里斯南达尔向在座的媒体记者介绍了如何演奏昂格隆。之后，里斯南达尔还与媒体记者共同演奏了一首在中国流行的印尼马鲁古地区的歌曲“哎呦妈妈”。

(责编：于洋、杨牧)