人民网北京5月14日电 （记者郭梓云）《国际形势和中国外交蓝皮书（2023/2024）》5月14日在京发布。蓝皮书说，2023年是中国外交的开拓之年、收获之年，开辟了中国外交理论和实践的新境界。2024年，中国与世界各国将共迎更多交流合作契机。

蓝皮书由中国国际问题研究院编写，分上下两篇。上篇重点分析区域国别形势和世界经济、地区热点、全球治理等问题，下篇专门论述中国外交政策和中外关系。

蓝皮书说，2023年，国际形势动荡变革不断加剧，各种风险和挑战层出不穷；同时，维护世界和平与发展的进步力量加速壮大，充分彰显出人类发展进步的大方向不会改变，世界历史曲折前进的大逻辑不会改变，国际社会命运与共的大趋势不会改变。

蓝皮书从中国外交战略的理念引领和顶层设计日臻完善、中国特色大国外交实践迈向新境界等方面深入阐述2023年中国外交的丰硕成果。

蓝皮书说，2023年是中国外交的开拓之年、收获之年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国外交深入贯彻落实党的二十大精神，为促进国际团结合作采取中国行动，为化解各种危机挑战提供中国方案，为推进世界和平与发展事业作出中国贡献，开辟了中国外交理论和实践的新境界。

蓝皮书认为， 2024年， 中国与世界各国将共迎更多交流合作契机。中国外交将始终坚持以习近平外交思想为指导，以推动构建人类命运共同体为主线，始终坚持自信自立、开放包容、公道正义、合作共赢的方针原则，坚定倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，全面服务中国式现代化，不断开创中国特色大国外交新局面。

蓝皮书是中国国际问题研究院的品牌年度出版物，自2006年首度出版，迄今已连续出版19年。

(责编：于洋、杨牧)