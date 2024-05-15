新华社圣保罗5月14日电（记者周永穗 孟含琪 许畅）巴西南部南里奥格兰德州近日连降暴雨，引发洪水和山体滑坡，造成严重人员伤亡和财产损失。卫星图片显示，当地街道、民房以及公路、机场、体育场馆等公共基础设施大量被淹，灾情严重。当地政府警告撤出家园的居民暂时不要返回家中。

天气预报显示，此轮降雨将持续到15日，同时寒流侵袭或导致南里奥格兰德州南部出现霜冻。该州首府阿雷格里港境内的瓜伊巴河水位曾在5日达到创历史记录的5.3米。阿雷格里港的城中心区域和街区被洪水淹没，汽车站和飞机场均已停运。受新一轮降雨影响，水文部门预计这条河流水位可能会达到5.5米。

“吉林一号”卫星分别于2023年1月1日和2024年5月7日拍摄的阿雷格里港城区和周边地区的遥感影像。长光卫星供图

中国长光卫星公司“吉林一号”卫星拍摄的遥感图像对比显示，靠近阿雷格里港轮渡码头的街区受灾情况严重，格雷米奥竞技场附近道路、小萨尔加杜机场跑道已完全被洪水淹没。若瓜伊巴河水位继续上涨，当地受灾情况将更加严重。

“吉林一号”卫星分别于2023年1月1日和2024年5月7日拍摄的阿雷格里港轮渡码头及周边地区的遥感影像。长光卫星供图

根据巴西国家气象研究所的测量，从5月1日至10日，南里奥格兰德州部分地区累计降雨量已超过600毫米。另据美国国家气象频道的数据，阿雷格里港本月的降雨量已达到215.61毫米，2024年5月成为自1961年以来降雨量最多的5月。阿雷格里港此前5月平均降水量为93.98毫米。

南里奥格兰德州州长爱德华多·莱特6日下午宣布该州进入紧急状态，称“这是南里奥格兰德州有史以来面临的最大灾难。”

“吉林一号”卫星分别于2023年1月1日和2024年5月7日拍摄的格雷米奥竞技场及周边地区遥感影像。长光卫星供图

南里奥格兰德州自4月末开始遭受暴雨侵袭。据当地民防部门13日发布的公报，此次洪灾已造成147人死亡，127人失踪。据当地社会发展部门介绍，已有超过50万人无家可归，他们中大部分选择投亲靠友，疏散到了其他地方。此外，当地政府已设立722个避难所，接纳了8万多名居民。大部分避难所拥有足够数量的功能性浴室、厨房和为儿童青少年提供的休闲和社交空间，此外有安保、医疗和心理咨询团队为避难人员提供服务。

5月6日，在巴西南里奥格兰德州新汉堡，志愿者在避难所内为受灾民众分发救灾物资。新华社发（克劳迪娅·马尔提尼摄）

巴西联邦政府9日宣布一揽子救援计划，将投入509亿雷亚尔（约合99亿美元）用于扶助南里奥格兰德州居民、企业、州政府和市政府。据莱特此前的说法，初步计算结果显示，灾后重建至少需要190亿雷亚尔（约合36.8亿美元）。

5月10日，救援人员在巴西南里奥格兰德州卡诺阿斯市用船搬运被淹医院的设备和药品。新华社发（卢西奥·塔沃拉摄）

受厄尔尼诺现象影响，巴西近来遭遇一系列极端天气事件，北部干旱，南部强降雨频繁。有关专家表示，气候变化导致此类事件发生的几率增加。

巴西气象学家卡洛斯·诺布雷说，巴西南部地区2023年全年至2024年前4个月降雨量翻了一番，北部降雨量却骤减。在不到一年的时间里，巴西已经历4次洪灾，其中南里奥格兰德州于去年9月和11月发生过两次洪灾。

世界气象组织发言人克莱尔·纳利斯近日在一场新闻发布会上说，南里奥格兰德州的灾难是“厄尔尼诺现象和气候变化双重打击”的结果。“即使厄尔尼诺现象不存在，气候变化的长期影响也将伴随我们。气温每升高一度，就意味着我们的天气会变得更加极端。”（参与记者：张骁、乔颖、李彦南；剪辑：孙硕；编辑：马骁、鲁豫、王丰丰、王申）

(责编：刘叶婷、张悦)