新华社法国戛纳5月14日电（记者张百慧）第77届戛纳国际电影节14日晚在法国南部城市戛纳拉开帷幕，中国电影《风流一代》参与竞逐最高奖最佳影片“金棕榈奖”。

共有22部影片入围本届电影节主竞赛单元，角逐“金棕榈奖”。其中，85岁高龄的美国著名导演弗朗西斯·福特·科波拉将携其新作《大都会》冲击其个人生涯的第三座“金棕榈奖”。主竞赛单元评审团主席由美国女演员、导演格蕾塔·格维希担任，她将同日本电影导演是枝裕和等其他8名评委决定“金棕榈奖”归属。

今年，多部中国影片入围戛纳电影节。中国导演贾樟柯凭借新片《风流一代》第六次闯入主竞赛单元；管虎执导影片《狗阵》将与十余部影片角逐侧重于新锐导演和小众佳片的“一种关注”单元奖项。中国香港导演郑保瑞的《九龙城寨之围城》入围“午夜展映”单元，陈可辛执导的《酱园弄》将作为非竞赛单元影片展映，经过4K修复的成龙主演经典电影《飞鹰计划》将亮相戛纳电影节海滩电影院。

电影节开幕式由法国女演员卡米耶·科坦担任主持人，法国导演康坦·迪皮厄的喜剧片《第二幕》被选为开幕影片。当晚，曾在1989年的戛纳电影节上荣获最佳女演员奖项的美国演员梅丽尔·斯特里普作为荣誉嘉宾出席开幕式，获颁荣誉金棕榈奖。本届电影节将持续至5月25日，获奖名单将在闭幕式上揭晓。

法国戛纳国际电影节与德国柏林国际电影节、意大利威尼斯国际电影节并称欧洲三大电影节。

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