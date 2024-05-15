新华社布鲁塞尔5月14日电（记者付一鸣）欧盟理事会14日正式批准欧洲移民和庇护法改革方案，以创建高效、统一的程序，更加有序地管理人员入境，并确保各成员国间公平分担责任。

欧盟理事会在一份声明中说，这一“具有里程碑意义的”改革方案包括10项立法法案，是对现行欧盟庇护和移民制度的全面改革，内容涉及接收条件、庇护程序、庇护和移民管理、重新安置、危机管理等领域。

据介绍，新规不仅明确了具体成员国处理庇护申请的责任，还引入了团结机制，以确保成员国间更加公平地分担责任。

欧盟轮值主席国比利时负责庇护和移民事务的国务秘书妮科尔·德莫尔在声明中说，该改革方案“将确保建立一个更公平、更强大的移民制度”。此外，欧盟还将继续与第三国密切合作，解决非正常移民的根源问题。

欧盟理事会表示，成员国将在未来两年内将这些法律付诸实施。

2015年欧盟遭遇难民危机，超过100万主要来自叙利亚和伊拉克的难民经地中海进入欧洲。欧盟国家对此准备不足，庇护系统崩溃，意大利、希腊的难民收容中心人满为患，一些位于欧洲更北部的国家则设立障碍防止非法移民进入本国。此后，欧盟便开始谋划修改移民和寻求庇护方面的法规。

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