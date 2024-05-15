新华社华盛顿5月14日电（记者颜亮 许缘）美国总统拜登14日宣布将对自中国进口的电动汽车等产品加征关税。美专家认为此举出于国内政治目的，无助美国本土相关产业繁荣，不利于美国应对气候变化的努力，这一扭曲市场的行为将伤害美国消费者。

根据美国白宫发表的声明，这项关税措施涉及约180亿美元中国产品，包括电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等。美国贸易代表办公室称，美将维持此前依据“301条款”对中国输美商品加征的关税。

美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇在接受新华社记者采访时表示，美国政府发起的对华301调查中的相关指控缺乏证据，最新宣布的对华关税政策“几乎不会让美国工人受益”。美国试图用关税政策遏制中国产业发展是“短视的”，无法实现重振美国产业的长期目标。美国的策略“注定失败”。

美国智库凯托学会研究员克拉克·帕卡德当天撰文指出，拜登政府的新关税政策“糟糕”，再一次将政治目的凌驾于本国利益之上，是与其竞选对手特朗普进行的一场“通往保护主义深渊的竞赛”，将伤害美国消费者。

美国贸易专家斯科特·林西科姆认为，美国加征关税举措无法帮助本土产业繁荣，是一种扭曲市场的行为。

美国非营利团体生物多样性中心下属“安全气候运输行动”负责人丹尼尔·贝克尔表示，加税政策可能导致美国相关车企竞争动力不足，不利于美国应对气候变化、减少碳排放。

中国商务部当天在回应美提高部分对华产品加征的301关税时表示，美方出于国内政治考虑，滥用301关税复审程序，进一步提高部分对华产品加征的301关税，将经贸问题政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方对此表示强烈不满。美方应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。中方将采取坚决措施，捍卫自身权益。（参与记者：邓仙来）

(责编：刘叶婷、张悦)