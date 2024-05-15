新华社联合国5月14日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵14日在安理会审议国际刑事法院涉利比亚问题时表示，中方支持通过惩治最严重国际罪行，维护国际和平与安全。

戴兵表示，面对国际社会高度关注的重大危机和挑战，国际刑事法院要依法行使职权，平等统一适用国际法，避免双重标准和例外主义，切实维护国际公平正义。

戴兵说，中方关于国际刑事法院在利比亚工作的立场没有改变。国际刑事法院目前处理的案件是2011年提交的，中方注意到检察官提出的“完成调查路线图”。在下阶段工作中，希望国际刑事法院严格遵循《罗马规约》规定的补充管辖原则，保持独立、客观、公正立场，充分尊重当事国司法主权和合理意见，同利比亚当局保持密切沟通合作。

戴兵表示，利比亚实现和平稳定是保障司法公正的前提。国际社会要坚持“利人主导、利人所有”原则，尊重利主权和领土完整，支持利各方开展对话协商、推进政治过渡，避免强加外部解决方案。国际刑事法院开展有关工作，要有助于利各方加强团结统一，避免放大分歧矛盾。

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