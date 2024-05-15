新华社华沙5月14日电（记者张章 张琨）波兰总理图斯克14日说，波兰不会在欧盟新移民协议下接收任何移民。

据波兰国家电视台报道，图斯克在当天的部长理事会会议后表示，波兰的立场从一开始就很明确，因此波政府代表对新移民协议投了反对票。他说，虽然波兰政府没能阻止协议获得通过，但协议最终版本让波兰有机会避免任何负面影响。

图斯克说，波兰不会在新移民协议下接收任何移民，欧盟也不会对波兰施加移民配额。他说，波兰已接收数十万乌克兰移民和数万白俄罗斯移民，波兰将因此获得欧盟的财政支持，成为新移民协议的受益者。

报道说，欧盟委员会负责内部事务的委员于尔娃·约翰松去年曾表示，接收大量乌克兰移民的波兰可能部分或完全免于承担新移民协议所规定的责任。

欧盟统计局数据显示，截至3月底，共有95.6万名乌克兰人因俄乌冲突生活在波兰，这一数字仅次于德国的130.2万。

欧盟理事会14日表决通过移民和庇护法规的大规模改革方案。改革后的新移民协议就移民和寻求庇护者入境审批程序、各成员国分担责任作出规定，将于2026年生效。除波兰外，匈牙利也是欧盟新移民协议的主要反对者。

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