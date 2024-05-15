新华社河内5月14日电（记者胡佳丽）越南政府总理范明政同中资企业对话会14日在越南政府驻地举行，中国驻越南大使熊波和越南外交部长、计划投资部长、政府办公厅主任、农业与农村发展部长、科技部长、教育培训部长及通讯传媒部、工贸部、公安部等13家部委负责人，以及中国在绿色经济、数字经济领域的19家领军企业代表出席。

范明政全面介绍越南经济社会发展情况和外商投资政策，积极评价中资企业为扩大深化越中经贸投资合作所作贡献，强调这是越南政府总理同中国企业首次举行对话会，是落实两党最高领导人重要共识、推动构建具有战略意义的越中命运共同体的具体行动。

范明政表示，越南政府一贯秉持“利益共享、风险共担”精神，高度重视并愿随时聆听中国企业的意见和建议，责成越相关部委认真听取中资企业的诉求，成立工作组及时研究解决中方关切，为中国企业提供公平、公正、透明的营商环境。他说，绿色经济、数字经济已成为双方合作的重要动力和突破口，越南政府欢迎中国企业在创新发展、绿色转型、可再生能源、交通基础设施、智慧城市等领域扩大对越投资，积极开展人力资源培训和管理经验交流，助力越南实现绿色可持续发展。

熊波表示，过去两年，习近平总书记、国家主席同阮富仲总书记实现第三轮历史性互访，共同宣布构建具有战略意义的中越命运共同体，将新时代两党两国关系推上新的历史高度。两国各领域务实合作面临前所未有的发展机遇和广阔前景。中方坚定支持越南加快推进工业化现代化，愿为越南经济转型升级和可持续发展提供助力，鼓励更多有实力、有技术、有信誉的中资企业参与越重点领域合作。希望越南政府为中资企业提供更加公平、公开、透明的营商环境，更好实现互利共赢、共同发展。

对话会上，与会中资企业代表积极建言献策，同越南各部委负责人围绕能源转型升级、循环经济、电动汽车、5G应用等进行深入交流互动，共同探讨推动两国“务实合作更深”的思路举措。

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