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日本众议院同意设置联合机构 推动日英意联合研制新战机

2024年05月15日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社东京5月14日电（记者郭丹　胡晓格）日本国会众议院14日批准一项法案，同意日本与英国、意大利共同设置一个协调、管理机构，以促进三国合作研发生产新型战斗机。

　　据日媒报道，这一机构将于本年度内在英国设立，三方将共同向该机构派驻工作人员，规模将达数百人。日媒称，该机构首任首席行政官将由日本人担任。

　　在当天举行的众议院会议上，日本执政联盟的自民党、公明党，以及立宪民主党、日本维新会、国民民主党等在野党投下赞成票，日本共产党、令和新选组等在野党投下反对票。

　　另据日媒报道，该法案经众议院批准后已于当日递交参议院，参议院将于近日进行审议。

　　据悉，除建立共同研发管理机构外，三方还设置了战斗机生产制造企业集群。据日媒透露，三菱重工将负责战斗机机身的研发，三菱电机将参与电子系统开发，日本大型重工业公司IHI（原名：石川岛播磨重工业）将负责发动机的研发，英国宇航系统公司以及意大利列奥那多等公司也参与其中。

　　3月26日，日本政府举行内阁会议，决定允许日本与英国、意大利共同研发的新型战机向第三国出口，并决定与英、意设立共同研发管理机构。

　　日本在野党议员宫本彻先前表示：“执政党以密室协商的方式、未经国会讨论就解禁了向第三国出口杀伤性武器新型战机，从根本上破坏了宪法的和平主义和立宪主义，绝对不能容忍。”

(责编：刘叶婷、张悦)

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