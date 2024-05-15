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日本每年约6.8万老人在住所孤独离世

2024年05月15日08:28 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月14日电 日本警察厅14日发布的估算数据说，日本每年大约6.8万名65岁及以上老人在住所孤独离世。

　　据统计，今年1月至3月，日本全国超过2.17万人孤独死去，其中将近80%为65岁及以上老人。按此推测，日本每年“孤独死”老人约有6.8万人。

　　按照日本政府目前的定义，“孤独死”指死亡时没有他人在场，遗体经过一段时间才被发现。

　　统计数据显示，年龄越大的老人孤独死去的人数越多。今年1至3月，“孤独死”老人中，85岁及以上者人数最多，为4922人；其次是75至79岁老人，为3480人；65至69岁老人最少，为2080人。

　　年轻的孤独死者中，20至24岁年龄段有83人；15至19岁年龄段有19人。

　　日本社会老龄化、少子化日益严重。日本政府有关部门4月发布的数据显示，日本75岁以上人口增加71.3万，超过2007万，首次突破2000万，占总人口的16.1%，比例为历年来最高。与此相对，14岁以下人口占比为11.4%，创最低纪录。另外，日本家庭人口持续减少，预计2033年家庭平均人口跌至不足2人，2050年独居人口比例从2020年的38%增至44.3%。（惠晓霜）

(责编：刘叶婷、张悦)

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