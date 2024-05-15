新华社北京5月14日电 卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼14日说，由于以色列对加沙地带南部城市拉法展开军事行动，加沙停火谈判已经陷入僵局。

5月7日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看以军轰炸后的废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

卡塔尔是本轮巴以冲突的斡旋方之一。穆罕默德当天在卡塔尔首都多哈出席一场经济论坛时说，加沙停火谈判近几周出现一些向好势头，但“事情没有朝着正确方向发展”“现在我们几乎处于僵局，拉法发生的事让我们倒退”。

以军地面部队6日夜间针对拉法口岸展开行动，打击巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），7日晨进入并控制拉法口岸。与埃及相邻的拉法口岸是国际人道主义援助物资进入加沙地带的主要通道。本轮巴以冲突去年10月爆发以来，加沙地带中部和北部大批巴勒斯坦民众涌入拉法避难，如今拉法城的人数已逾140万，超过加沙地带一半人口。

5月7日，在加沙地带南部城市拉法的一家医院，一名男子抱着在以色列空袭中丧生的儿童。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

据路透社报道，以军14日继续加大对拉法的攻势，进一步深入拉法东部，到达一些居民区。

穆罕默德说，卡塔尔将继续斡旋，但以色列与哈马斯的目标存在根本分歧。“（哈马斯）一方希望首先结束战争，然后谈论被扣押人员问题；而另一方（以色列）想要得到被扣押人员的同时继续战争。”

5月8日，在加沙地带南部城市拉法，一名受伤的儿童在临时诊所内接受救治。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

加沙地带卫生部门数据显示，本轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.5万巴勒斯坦人死亡、超过7.8万人受伤。以色列方面说，哈马斯突袭以色列军民目标造成大约1200人死亡，目前仍有大约100人被哈马斯方面扣押。（郑昊宁）

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