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普京批准俄罗斯新政府组成名单

2024年05月15日06:33 | 来源：新华网
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新华社莫斯科5月14日电（记者赵冰）俄罗斯总统普京14日晚签署命令，批准了新一届政府成员和各部门负责人名单。

据俄总统网站14日晚发布的消息，新一届政府除总理外还包括10名副总理和21名部长。其中，丹尼斯·曼图罗夫任第一副总理，德米特里·格里戈连科任副总理兼俄政府办公厅主任，尤里·特鲁特涅夫任副总理兼俄总统驻远东联邦区全权代表，安德烈·别洛乌索夫任国防部长，谢尔盖·拉夫罗夫任外交部长，弗拉基米尔·科洛科利采夫任内务部长，亚历山大·库连科夫任紧急情况部长，康斯坦丁·崔琴科任司法部长，马克西姆·列舍特尼科夫任经济发展部长，安东·西卢安诺夫任财政部长。

此外，普京当天签署的命令中还包括谢尔盖·纳雷什金担任对外情报局局长、亚历山大·博尔特尼科夫担任联邦安全局局长等。

根据俄罗斯法律规定，外交部、国防部、内务部、紧急情况部、司法部5个部门由总统直接领导。

普京7日在克里姆林宫宣誓就职，开始其第五个总统任期。他于10日正式任命米舒斯京为新一届政府总理。普京11日签署命令，批准米舒斯京提交的新政府架构方案。根据法律规定，米舒斯京随后向俄国家杜马（议会下院）递交有关新政府部长人选方案，经国家杜马批准后由俄总统任命，其中国防部、联邦安全局、内务部、司法部、紧急情况部和外交部等负责人由总统与联邦委员会（议会上院）协商后任命。

(责编：卫嘉、白宇)

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