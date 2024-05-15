新华社莫斯科5月15日电 高端访谈｜共建俄中新时代全面战略协作伙伴关系的美好未来——访俄罗斯总统普京

新华社记者范伟国 刘恺

俄罗斯总统普京在对中国进行国事访问前夕接受新华社记者书面专访时说，俄中通过扩大经济和人文领域的平等互利合作，促进两国的繁荣发展；通过加强外交政策协调，推动构建公平的多极世界秩序，这些决定了俄中新时代全面战略协作伙伴关系的美好未来。

普京表示，当代俄中关系超越意识形态，无论政治局势如何改变，双边关系的多层次发展是自觉的战略选择，这种选择基于两国广泛契合的根本利益、深入的互信、强大的民意支持和两国人民真挚的友谊。两国共同努力维护主权、捍卫领土完整和安全。

“从更广泛的意义上说，我们通过扩大经济和人文领域的平等互利合作，促进俄中两国的繁荣发展；我们通过加强外交政策协调，推动构建公平的多极世界秩序。这些都决定了我们新时代全面战略协作伙伴关系的美好未来。”普京说。

他表示，俄中伙伴关系始终建立在平等互信、相互尊重主权、考虑彼此利益的原则基础之上。习近平主席这样睿智、有远见的政治家，对两国关系发展发挥着举足轻重的独特作用。

“我与习近平主席初次相识于2010年3月，从那时起，我们就经常会面和通话。他在沟通中展现出谦逊友好、坦诚务实的风范。”普京说，两人的每次会面不仅是老朋友之间的交流，双方还会就双边和国际议程中最紧迫的问题富有成效地交换意见。

普京回忆道，2013年，习近平主席作为中国国家元首，把俄罗斯作为首访国。去年3月再次当选中华人民共和国主席后，习近平主席首次出访又是对俄罗斯进行国事访问。我们一起度过了近五个小时，举行了一对一深谈，第二天又出席了内容丰富的正式活动。

“正是两国伙伴关系前所未有的高水平，让我决定选择中国作为我正式就任俄罗斯联邦总统后第一个出访的国家。”普京强调。

他说，俄中两国人民有着悠久而深厚的友谊传统和合作传统，这也是双边关系最重要的基础之一。今天，俄中关系已达到历史最高水平，即使面对严峻的国际形势，两国关系仍在持续加强。

普京指出，今年对于两国而言是特殊的一年。10月1日将迎来中华人民共和国成立75周年。中国正以卓越的成就迎接这一重要历史时刻。作为久经考验的可靠朋友，俄罗斯对中国取得的成就感到高兴。四分之三个世纪以来，两国走过了一条漫长且时而曲折的道路，充分汲取了两国关系不同发展阶段的历史经验。今天两国认识到，优势互补正在为双方关系全面迅猛发展注入强大动力。

谈及双边经贸务实合作，普京指出，俄中经贸关系发展迅猛，展现出对外部挑战与危机的持续应对能力。近5年，两国贸易额翻了一番。中国已连续13年成为俄罗斯最大贸易伙伴国，2023年俄罗斯在中国贸易伙伴国的排名中升至第4位。两国公司间超过90%的结算以本国货币进行。

普京说，双方正在持续、系统地开展能源领域的战略合作，一些新的大项目正在展开。俄罗斯向中国市场供应农产品的势头良好，投资和生产领域的倡议正在落实，两国间运输和物流走廊正稳步运行并不断壮大。

“我对俄中经济关系的宏伟前景充满信心。”普京强调，“俄中将努力在工业和高科技、太空与和平利用核能、人工智能、可再生能源及其他创新领域开展更密切的协作。我们也将继续为此创造良好的法律和组织条件，发展交通运输和金融基础设施。”

今明两年是中俄文化年。普京认为，俄中两国世代紧密相连，不仅是因为两国拥有漫长的共同边界，而且双方还保持密切的文化联系和人员往来。今天的俄罗斯社会对中国文化艺术的兴趣很高。目前俄罗斯约有9万名大中小学生学习中文。中国艺术家参与的创作团体巡演和展览收获了巨大成功。游客流量持续猛增，去年超过73万俄罗斯公民到访中国。

“我知道，中国人民也渴望更近距离了解俄罗斯的文学、艺术和传统。我们出色的剧团和音乐家定期在中国演出，博物馆举办各式展览。我们非常乐意继续向中国朋友展示多民族俄罗斯丰富多彩的历史、创造和文化遗产。”普京说。

普京还分享了他个人对中国文化的看法：“我总是对进一步探索独一无二、别具一格的中国传统抱有浓厚兴趣，尤其是在我访华期间。我对中国武术了解不少，武术在俄罗斯非常流行。我对中国哲学充满敬意。我的家人也对中国很着迷，其中一些人正在学习中文。”

普京高度评价俄中两国在国际舞台上的协作。他指出，两国在国际议程中的关键问题上持相似或相同立场。两国都拥护国际法的主导地位，都主张构建均衡、不可分割、综合、可持续的全球和地区安全，同时发挥联合国的核心协调作用。俄中都不接受西方将基于谎言、虚伪和凭空臆造规则的秩序强加于人的企图。

当前，金砖国家、上海合作组织等多边机制正以平等、开放、透明、包容的精神团结“全球南方”国家，推动全球治理体系变革。普京说，在我们的积极参与下，一些独立于西方的多边组织和机制已经建立并顺利运行，其运作基础就是平等、公正、开放、尊重和考虑彼此利益原则。

“上合组织和金砖国家就是这种互利合作令人信服的例证。它们作为形成中的多极世界秩序关键支点，已经牢固确立了自身地位。上合组织和金砖国家已成为蓬勃发展的权威国际平台，在其框架内，各参与者正在政治、安全、经济、人文领域开展建设性协作。足以证明这一点的是，其他国家对上合组织和金砖国家活动的兴趣与日俱增，其成员数量正在不断增加。”普京说。

以扩员为新起点，金砖合作机制进入“大金砖合作”的新时代。俄罗斯今年担任金砖国家轮值主席国。普京介绍说，俄罗斯担任金砖国家轮值主席国的工作正稳步推进。政治安全、经济金融、人文交流三大合作领域的工作全面展开。俄各部门、实业界和社会各界准备了极为丰富的议程。担任轮值主席国期间共计划举办200余场活动。

普京说，俄罗斯担任金砖国家轮值主席国的主要目标之一，是促进新加入的成员有机融入金砖国家，积极帮助它们融入现有合作机制。另一个重点是，继续开展协调工作，增强金砖国家在全球事务中的权威，提升其推动构建更加民主、稳定、公正的国际关系体系的能力。

“金砖国家合作秉持相互尊重、平等相待、开放协商的精神。这也是该机制如此吸引‘全球南方’和‘全球东方’国家的原因。在这些国家看来，金砖国家是一个能让它们的声音被听到、被重视的平台。”普京说。

在评价中国有关政治解决乌克兰危机的主张和努力时，普京表示，俄方积极评价中方立场。中方很清楚乌克兰危机的根源和其全球地缘政治影响，这一点也反映在2023年2月中方发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》12点主张中。文件中阐述的理念和建议表明了我们的中国朋友为稳定局势作出贡献的真诚愿望。

普京强调，习近平主席最近提出的和平解决乌克兰危机的四个原则是对上述文件的有机补充。中方提出的务实和建设性举措，是对必须摒弃冷战思维、坚持安全不可分割原则、遵循国际法准则、遵守联合国宪章宗旨和原则等思想的发展，注重其全面综合性和相互关系。

普京表示，俄方从来没有拒绝过谈判，希望通过和平手段全面、可持续、公正地解决这场冲突。“我们对就乌克兰问题进行对话持开放态度，但这些谈判必须考虑到卷入这场冲突的所有国家的利益，包括俄罗斯的利益。”

普京还介绍了新任期内对国家建设的规划和目标。他说，今年2月29日发表的国情咨文所提出的任务，例如推进国家各地区发展、促进经济和社会发展、提高出生率、为有子女家庭提供支持、消除贫困和不平等等，都具有重大现实意义。“我们了解这些任务的规模，也清楚如何去解决。我们拥有为此所需的人民的团结意志、必要的资源与潜力，以及国家、企业和公民社会相互协作的丰富经验。”

普京指出，按照购买力平价计算，俄罗斯如今已经跻身全球前五名。我们现在的任务是成为全球第四大经济体，其中最重要的是提高各领域发展的质量和效率、增进俄罗斯公民的福祉。

普京强调，相信俄罗斯能够实现所有战略计划。“在这方面，我们愿与全球各国伙伴开展合作，包括我们的好邻居和可靠朋友——中国。”（参与记者：江宥林、陈汀、黄河、华迪、赵冰、李奥）

(责编：卫嘉、白宇)