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外交部：亚吉铁路为埃塞俄比亚、吉布提经济发展注入动力

2024年05月15日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月14日电  （记者李欣怡）亚吉铁路六年成就和未来展望发布会暨交钥匙仪式日前在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行。外交部发言人汪文斌14日在例行记者会上说，中方将继续同埃塞俄比亚、吉布提两国合作配合，把这条铁路建设成为促进合作共赢的繁荣之路。

　　汪文斌说，亚吉铁路是东非地区首条标准轨距跨国电气化铁路，也是中国同埃塞俄比亚、吉布提共建“一带一路”合作旗舰项目。建成以来，为当地提供就业超过5.5万人次，极大促进了两国互联互通水平，也为埃塞俄比亚、吉布提两国经济社会发展注入了强劲动力。

　　“中国人常讲，授人以鱼，更要授人以渔，亚吉铁路就是最好例证。”汪文斌说，中方不仅同埃塞俄比亚、吉布提合作建成了一条现代化铁路，而且6年来，中方还为两国累计完成培训认证当地员工2800余人，帮助当地打造了一支能力过硬的本土化团队。

　　汪文斌表示，本次举行亚吉铁路六年成就和未来展望发布会暨交钥匙仪式，标志中方团队参与的运维服务圆满收官，也意味着非方团队全面接手铁路运营，成为亚吉铁路运营发展的新起点。“中方将继续同两国合作配合，把亚吉铁路建设成为促进合作共赢的繁荣之路，共同推动中非共建‘一带一路’高质量发展，为实现中非共同发展贡献力量。”

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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