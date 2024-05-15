张汉晖

应习近平主席邀请，俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。这是普京总统开启新任期后的首次出访，也是对习近平主席去年春天访问俄罗斯的回访，意义重大、举世瞩目。

元首外交是中俄关系发展的指南针和定盘星。习近平主席和普京总统迄今已会晤40余次，就治国理政、国际大势、百年变局等战略问题深入沟通，结下深厚个人友谊。元首外交不仅为坚如磐石的中俄关系注入新动力、新活力，也为动荡不安的世界局势赋予稳定性、确定性。在两国元首战略引领下，中俄关系处于历史最高水平，树立了新型大国关系典范。

从2014年共同签署关于全面战略协作伙伴关系新阶段的联合声明，到2019年共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，再到2021年一致决定《中俄睦邻友好合作条约》延期，中俄关系每一次提质升级，都离不开中俄元首定向领航和战略擘画。普京总统此次访华，习近平主席将同普京总统就中俄建交75周年背景下双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见，继续为中俄关系高位运行提供有力政治保障。

中俄合作成果丰硕，切实造福两国人民。新时代中俄关系的“新”表现在政治互信达到新高度，也体现在务实合作跃上新台阶。自两国决定发展新时代全面战略协作伙伴关系以来，中俄贸易额从2019年的1100多亿美元增至2023年的2400多亿美元，提前超额实现两国元首确定的贸易目标。中国连续14年稳居俄第一大贸易伙伴国地位。两国能源资源、航空航天、互联互通等传统领域合作稳步推进，科技创新、跨境电商、汽车制造等新兴领域合作势头强劲。俄罗斯天然气进入中国千家万户，中国汽车行驶在俄罗斯大街小巷，充分展现两国互利合作的强大韧性和广阔前景。两国民众相知相亲。今明两年是中俄文化年，双方将举行一系列人文交流活动，推动中俄世代友好、合作共赢理念更加深入人心。

中俄战略协作密切高效，始终捍卫公平正义，为国际社会注入了正能量。中俄关系发展秉持永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢理念，摆脱阵营对抗、零和博弈、相互拆台的冷战思维，坚持不结盟、不对抗、不针对第三方，也不受第三方影响的准则。作为联合国安理会常任理事国，中俄始终践行真正的多边主义，在合作中追求普惠共赢，推动平等有序的世界多极化，携手开辟了一条互信互利、双赢多赢的大国邻国交往新范式，为国际公平正义贡献了中俄智慧和力量。今天的中俄关系成熟、稳定、坚固，经得起任何国际风云变幻考验。今年俄方担任金砖国家主席国，年内中方将接任上海合作组织轮值主席国。中俄双方将相互支持彼此主席国工作，点亮全球治理的“南方时刻”，推动建立更加公正合理的国际秩序。

相信中俄元首再次会晤将为两国关系发展注入强劲动力，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系更上层楼。

（作者为中国驻俄罗斯大使）

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 03 版）

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