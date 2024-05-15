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俄罗斯总统普京5月16日至17日对我国进行国事访问

2024年05月15日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　普京总统

　　应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。

　　普京1952年10月7日生于列宁格勒市（今圣彼得堡市），1975年毕业于列宁格勒大学法律系，后获经济学副博士学位。他曾在苏联国家安全机构工作，其中1985年至1990年在民主德国工作。

　　1990年回国后，普京先后担任列宁格勒大学校长外事助理、圣彼得堡市市长顾问、市政府对外联络委员会主席和圣彼得堡市第一副市长。1996年8月，他出任俄总统事务管理局副局长，1997年3月出任俄总统办公厅副主任兼监察总局局长，1998年5月任总统办公厅第一副主任。1999年3月，普京出任俄联邦安全会议秘书，1999年8月9日被任命为第一副总理兼代总理，8月16日就任总理。1999年12月31日，时任总统叶利钦宣布辞职，普京出任代总统。2000年3月，普京当选总统。普京于2000—2008年担任两届总统，2008—2012年担任总理，2012—2024年担任两届总统。2024年3月，普京再次连任，5月7日宣誓就职，任期6年。

　　普京曾22次访华或来华出席国际活动。

　　（新华社北京5月14日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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