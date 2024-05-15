本报记者 黄炜鑫

“近年来，中国生态环境大为改善。最近几次我去大连等地出差，当地的蓝天白云、清新空气给我留下深刻印象。”联合国环境规划署西北太平洋行动计划协调专员叶戈尔·沃洛维克近日在接受本报记者专访时表示，中国持续推进生态文明建设并取得显著成效，同时积极参与全球环境治理，发挥着日益重要的作用。

“中国在保护生态环境方面付出了巨大努力，投入大量资金和资源，取得的成绩得到联合国相关评估监测工作的证明。”沃洛维克举例说，借助卫星遥感技术的富营养化评估工具，他的团队观察到中国黄河北部地区富营养化现象得到很大改善。“这得益于中国近年来在相关地域建立了污水处理设施。污水治理成效通过卫星影像清晰地呈现出来。”沃洛维克表示，中国可以将相关经验、做法和技术分享给其他国家，让更多国家的环境治理也能发生积极变化。

今年第六届联合国环境大会通过15项决议和两项决定，涵盖了解决“气候变化、自然环境和生物多样性丧失、污染和废物问题”这三重地球危机的多项内容。大会同时通过了一项部长宣言，国际社会为减缓气候变化、恢复自然和土地以及创建一个无污染世界发出了强烈意愿。“我非常赞赏也切身感受到，中国高度重视气候变化问题，积极采取行动以应对其长期影响。”沃洛维克说，中国大力发展绿色能源，太阳能光伏、风力发电站及其他可再生能源发电设施建设等都取得了很大成绩。

第六届联合国环境大会呼吁践行多边主义应对环境危机，联合国环境规划署还在大会前设立了“多边环境协议日”，旨在强调践行多边主义的重要性。“中国一直是我们非常好的、可靠的合作伙伴，积极参与了许多全球环境协定，并提供了非常有力的支持。”

积极推动《巴黎协定》的签署、生效、实施；宣布碳达峰碳中和的目标；推动成立“一带一路”绿色发展国际联盟；连续多年开办防沙治沙国际培训班……中国已实现由全球环境治理参与者到引领者的重大转变。沃洛维克表示，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议于2022年底通过“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，具有真正的里程碑意义，为国际社会保护生物多样性提供了行动目标和指南，“中国在全球环境议程上发挥着关键作用”。

（本报内罗毕电）

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)