“五一”假期旅游市场持续旺盛、消费势能强劲；外资企业对中国经济前景持乐观态度，持续加码投资中国市场；中国创新发展，为其他国家带来新的更大机遇……日前，接受本报记者采访的国际人士纷纷表示，中国经济是世界经济增长的重要引擎和稳定力量，为世界经济发展不断增添新动能。

“向世界展示了一个蓬勃发展的中国”

在上海外滩，霓虹闪烁，人流如织，现代都市尽显蓬勃生机；在山东淄博，随着“烧烤季”的到来，“进淄赶烤”热度不减；在河南洛阳，牡丹花海赏心悦目，游客流连忘返……今年“五一”假期，中国文旅产业消费活力加速释放。国际人士认为，中国假日经济的亮眼表现，折射出中国经济内生动力的不断增强，也让世界再次感受到中国经济持续回升向好的积极态势。

“‘五一’假期，中国出行人数大幅增加，旅游景点熙熙攘攘，呈现一派热闹景象。” 阿联酋迪拜大学孔子学院前院长希曼特表示，中国假日经济的持续升温，“将有力提振旅游业等行业的发展信心”。

在音乐节现场感受律动、去博物馆欣赏文物、身穿汉服沉浸式“旅拍”……中国各地不断创造消费新场景、激发消费新潜力。“中国夜间经济、非遗民俗等消费新亮点不断涌现，为游客带来丰富多彩的假日体验。”俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫说，“假日经济强劲增长，向世界展示了一个蓬勃发展的中国。”

“中国旅游市场的热度，从一个侧面反映了中国经济的稳健发展与增长态势。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库认为，随着中国不断扩大高水平对外开放、推出各项便利外籍人员来华措施，赴华工作、旅行的外国人不断增多，有力促进国际交流与合作。

“假日经济的火热，展现了中国消费市场的潜力和中国经济的韧性。”肯尼亚非洲政策研究所中国—非洲中心执行主任丹尼斯·穆内内说，“中国不断扩大高水平对外开放，为外国人赴华旅行、工作、学习和生活提供了更多便利。”

“持有中国营商环境和发展前景的‘信心票’”

4月26日，宝马集团宣布计划对沈阳生产基地增加投资200亿元人民币，将重点用于该集团大东工厂的大规模升级和技术创新，为2026年启动宝马“新世代”车型的本土化生产奠定基础。

施耐德电气近年持续在华布局研发、生产、销售一体化全产业链。公司全球执行副总裁芭芭拉·弗赖表示，施耐德电气正在江苏无锡建设一个全新的绿色智慧产业园。公司在中国的产品研发注重数字化和可持续发展，希望为中国的绿色转型作出贡献。

今年4月，欧莱雅全球首家自建智能运营中心在中国开业。欧莱雅北亚总裁博万尚介绍，欧莱雅苏州智能运营中心被列入第四批法中工业合作示范项目，是根据中国电商市场高度发达的情况而建设的。去年，欧莱雅中国的电商业务占全年销售额的62%。博万尚表示，智能运营中心不仅可以通过大数据赋能更好地服务中国消费者，还能向全球市场分享“中国经验”。

普利司通（中国）投资有限公司总经理兼首席执行官奥古斯丁·佩德罗尼表示，为适应中国新能源汽车产业快速增长的需求，未来3年公司将在中国市场投入5.6亿元人民币，重点加强生产基地建设，以扩大高性能乘用车轮胎生产能力。他说：“持有中国营商环境和发展前景的‘信心票’，是我们安心投资并‘一投再投’的底气所在。”

今年一季度，中国新设外资企业1.2万家，同比增长20.7%；实际使用外资3016.7亿元人民币，依然处于历史较高水平，引资结构持续优化。亚洲开发银行首席经济学家朴之水表示：“中国拥有庞大的市场和门类齐全的生产能力，是具有吸引力的外国投资目的地。”

管理咨询公司科尔尼相关负责人贺晓青表示，中国市场准入不断放宽，签证政策进一步优化，传递了中国政府重视外资、欢迎更深入合作的积极信号。中国政府把经济发展放到非常重要的位置，不断改善营商环境。

“中国持续为世界经济增长作出重要贡献”

中国国家统计局数据显示，今年第一季度中国国内生产总值（GDP）同比增长5.3%。“一季报”揭晓前后，众多国际机构纷纷上调今年中国经济增长预期。

中国创新发展不断取得新成效，一季度规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%。与此同时，单位GDP能耗同比下降0.1%，绿色发展继续取得新成效。物流服务供应商DHL快递全球首席执行官蒋明燊表示，国际物流行业正朝着更绿色、更清洁的方向发展，与中国积极推进绿色与数字化转型不谋而合。尤其在可持续发展和绿色物流领域，中国市场以及来自中国同行的大量创新为行业发展带来广阔机遇。

广东的家电厂、浙江的服装厂、重庆的摩托车厂……墨西哥科佩尔公司亚洲区总经理帕顿和同事们走访中国多地，公司与中国企业的合作越来越多元化。“中国企业研发水平越来越高。全球化浪潮势不可挡，各个经济体都有比较优势，只有开放合作才能共享机遇。”帕顿说。

新开发银行行长、巴西前总统罗塞夫表示，在加快发展新质生产力推动下，中国经济驱动力正在发生转变，固定资产投资迅速扩大，高科技投资增长强劲。“这些迹象令人鼓舞，中国经济展现出强大韧性和可持续发展能力。”

印度尼西亚战略与国际问题研究中心经济部主任法贾尔·希拉万认为，中国拥有强大的工业制造能力、高素质的劳动力和先进的科学技术，成为国际贸易和投资的关键参与者，“中国持续为世界经济增长作出重要贡献”。

（本报北京、迪拜、曼谷、墨西哥城、柏林、内罗毕、伊斯兰堡、约翰内斯堡、马尼拉、雅加达5月14日电 记者戴楷然、管克江、孙广勇、彭敏、徐馨、黄炜鑫、程是颉、闫韫明、樊帆、曹师韵）

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)