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中国第二十七批赴刚果（金）维和部队全体官兵被授予联合国“和平勋章”——

维护和平 传播友谊

本报记者 杨 讴 黄炜鑫
2024年05月15日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月9日，授勋仪式前，中国维和官兵整齐列队。
　　本报记者 黄炜鑫摄

　　中国维和官兵为巴基斯坦一级医院转诊患者进行阑尾炎手术。
　　秦琳瑛摄

　　春节前夕，中国维和工兵分队到布卡武市区复兴学校教师塞拉芬·布库鲁（右一）家中探望时，布库鲁所拍的自拍照。客厅墙上张贴着中国维和官兵在复兴学校等地开展活动时的留影。
　　塞拉芬·布库鲁摄

　　授勋仪式上，中国维和官兵进行分列式。
　　王树虎摄

　　日前，中国维和工兵分队赴当地小学开展爱心助学活动。图为维和官兵进行舞狮表演，并与学生互动。
　　张 琦摄

　　中国维和工兵分队救援当地被困车辆。
　　王 超摄

　　4月9日，中国第二十七批赴刚果（金）维和部队全体官兵被授予联合国“和平勋章”，这是联合国表彰维和人员的最高荣誉。

　　自2003年以来，中国累计向刚果（金）派出27批次工兵、医疗维和分队近6000人次。21年来，中国维和官兵忠实履行维和使命，不畏困难艰险，出色完成各项任务。联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）团长兼联合国秘书长刚果（金）问题特别代表凯塔在授勋仪式上表示，中国一批批维和官兵在任务中充分展现严明纪律和专业精神，守护当地和平与发展。

　　“看到当地老百姓的笑脸，就觉得一切都是值得的”

　　中国赴刚果（金）维和部队驻地位于该国南基伍省，任务区内安全形势复杂严峻。记者辗转抵达中国维和工兵分队驻地中国半岛营区时，一下车，只见迎面走来的官兵个个皮肤晒得黝黑。“这边太阳光线强，整天风吹日晒，确实挺辛苦。不过当我们修建道路、架设桥梁，看到当地老百姓的笑脸，就觉得一切都是值得的。”维和官兵卫锐笑着说。

　　“我执行过很多项工程任务，印象最深的不是困难最多的工程，而是巴拉卡城区道路施工任务。”卫锐对一个场景记忆犹新，“道路施工部分完工后，一个当地小朋友拿着泥巴捏的推土机模型跑到我面前，演示中国维和官兵修路时的情景，还向我竖了个大拇指。那一刻，我真切地意识到自己工作的意义。”

　　正值雨季，刚果（金）N3公路米提至布尼亚克里路段因雨水冲刷受损严重，出现大量过水路面，冲沟最深处达到2米。由于缺乏有效排水设施，部分路段车辆无法通行。中国维和工兵分队接到道路抢修任务后，成立米提分遣队，开展抢修工作，并提前3个工作日完成任务，保障车辆运行。

　　授勋仪式结束后，记者跟随维和官兵探访受灾路段。远处走来几名赶着牛群的当地民众。看到我们，他们热情地走上前，反复地说：“中国，好样的！”

　　“雨季自然灾害频发，施工难度很大。”中国第二十七批赴刚果（金）维和部队指挥长王绍鸿告诉记者，无论遇到什么困难，维和官兵总是迎难而上，科学统筹，合理制定方案，高效优质完成各类工程任务。“我曾不止一次与中国维和官兵合作，他们面对困难，总能及时完成任务。中国维和官兵的专业性和敬业态度令人钦佩。”联刚稳定团驻布卡武市民事部门工程官詹姆斯·洛博说。

　　尽管条件艰苦，但王绍鸿已经是第四次来到刚果（金）执行维和任务。“第一次来这里还是17年前。这么多年在这里工作，对这片土地有感情了，总想回来看看我们修的道路、桥梁怎么样了，周边的老百姓生活有没有得到改善。”王绍鸿说，“这次来没敢告诉父母，他们年纪大了，难免为我担心。”

　　“那你还会继续报名参加维和行动吗？”记者问王绍鸿。

　　“当然。时刻准备着！”他干脆利落地回答。

　　“为健康‘守岁’，这是一个别样的除夕夜”

　　联刚稳定团南部战区中国二级医院距离中国半岛营区大约1个小时车程，这里是中国第二十七批赴刚果（金）维和医疗分队的驻地。

　　营区不大，走一圈不到300步，没几分钟就能走完；营区内房屋设施简陋，条件十分艰苦。“博爱”“仁爱仁善”“铁血丹心，壮志凌云，仁心妙手，风雨关情”……伫立在道路两旁的石刻见证着一批批维和人员的无私付出。

　　走进接诊大厅，记者见到了前来就诊的埃及警察营军官拉米。他近期牙龈不适，来到口腔科治疗。“中国医生向我们提供专业的治疗服务，他们对患者非常友善、耐心细致。”拉米在刚果（金）工作已有一年半，结识了不少中国朋友。

　　“对我来说，印象最深的要数今年除夕夜的那台手术。”中国军医孙载花清楚地记得，当时，医疗分队正在举办新春晚会，当地巴基斯坦一级医院紧急转送来一名急性阑尾炎患者。

　　“当时情况非常危急，患者已经拖了两天，随时有阑尾穿孔的风险，可能危及生命。我们立刻对其进行手术，术中发现患者阑尾化脓，幸亏及时进行了治疗，否则后果不堪设想。”孙载花回忆道，“手术顺利结束，我们走出手术室时已是凌晨两点半。为健康‘守岁’，这是一个别样的除夕夜。”

　　术后6小时的护理尤为关键。患者被送回病房后，护士长杨巧巧领着值班护士守护在旁。大年初一一大早，参与手术的医生们就来到病区查房，看到患者病情明显好转后，大家才放心。

　　“中国军医的敬业精神、精湛医术，让我很感动。我要把这次经历讲给更多的朋友听。”陪同患者前来就诊的萨阿提议参与手术的医护人员一起合影留念。照片上，大家一起留下开心的笑容。

　　参观营区、分享美食、举办球类比赛……拉米说，营区相隔不远的埃及警察营和中国维和医疗分队经常一起组织活动，“我对去年中国维和官兵组织的端午节活动印象深刻，我学会了包粽子，看了在基伍湖上举行的龙舟赛，体验了中国传统节日文化。”他告诉记者，今年休假时计划去中国看一看，亲身感受中国迷人的风土人情。

　　凭借着精湛医术和优质服务，中国维和医疗分队赢得患者信任，受到广泛认可。一位乌拉圭维和士兵在自己的胸牌背后写下这样一句话：“如果我负伤，请把我送到中国医院。”

　　“将爱心的种子播撒在非洲大地上”

　　“你好吗？”在中国半岛营区周边，15岁的当地男孩林萨见到记者，热情地用中文打起了招呼。林萨刚搬家至营区周边半年多，如今已经能用简单的中文跟记者交流，他告诉记者，“我要学好中文，长大后希望去中企工作。”

　　中国第二十七批赴刚果（金）维和部队由陆军第76集团军某旅和西宁联勤保障中心所属第940医院为主抽组组建。中国维和官兵不仅在当地修路架桥、治病救人，还向驻地周边民众教授汉语，组织爱心活动，提供各类力所能及的帮助，与当地民众结下了深厚的友谊。

　　在位于布卡武市区的国际SOS儿童村里，生活着一些因为战乱、疾病和饥饿失去父母的孤儿。今年1月，中国维和医疗分队来到儿童村，为孩子们送去食品、医疗用品和文体用品等物资。

　　“这不是中国维和医疗分队第一次来看望孩子们，从2005年以来我们就一直保持合作关系，感谢他们的帮助。”布卡武国际SOS儿童村主管克拉维斯说。据介绍，中国维和医疗分队多年来坚持向儿童村提供医疗救助和物资帮助，维和官兵轮换了一批又一批，但爱心从未间断。医疗分队队长温晋深有感触地说：“一次维和行，一生维和情。我们希望能够通过身体力行，将爱心的种子播撒在非洲大地上。”

　　中国维和工兵分队还经常到布卡武市区复兴学校开展活动，介绍中国传统文化、与学生一起踢足球。这些温暖的瞬间，被学校教师塞拉芬·布库鲁用镜头记录下来。他将这些照片贴在家中客厅的墙上，“中国维和官兵给孩子们送爱心，还为我们修路修桥，我们对此充满感激。这些照片见证了我们的友谊，我会好好珍藏。”

　　道路维护、车辆救援、爱心助学、义务巡诊……21年来，中国维和官兵坚守一线，播撒希望，守护和平。工兵分队累计完成工程勘察660余项，完成工程任务580余项，修复道路1800余公里，抢修桥梁80余座；医疗分队累计接诊3.3万余人次，收治住院患者4100余人次，手术5200余台次。去年10月，时任联合国副秘书长克里斯蒂安·桑德斯在视察中国维和工兵分队营区时表示，中国维和官兵与当地民众建立了良好关系，为刚果（金）和平进程作出贡献。

　　“看时光如水，看夜晚有光，听湖水悠悠，听誓言回荡，蓝盔下的故事，红十字的信仰，愿山河无恙，愿世界无伤。”中国维和医疗分队业务副队长徐明创作的队歌《愿》，表达了维和官兵对这片土地的美好祝愿。5月4日，中国第二十七批赴刚果（金）维和部队圆满完成为期8个月的维和任务，顺利返回国内。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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