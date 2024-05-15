本报记者 邹 松

近日，东非地区多个国家遭受严重洪水侵袭，导致大量人员伤亡，数十万民众流离失所。联合国人道主义事务协调厅最近发布的报告显示，此次极端天气事件造成至少35万人流离失所，超过500人死亡，受灾人数约85万。目前，东非地区今年首个热带气旋“希达亚”已呈减弱趋势，地区国家正在国际社会帮助下全力开展救援工作。

联合国国际移民组织5月8日表示，受洪灾影响，在布隆迪、肯尼亚、卢旺达、索马里、埃塞俄比亚和坦桑尼亚等国家，数十万人离开家园。肯尼亚和坦桑尼亚是此次极端天气事件的重灾区。据肯尼亚内政部最近发布的数据，洪水已造成至少267人死亡，超过28万人流离失所，包括大坝在内的部分基础设施遭到破坏。在坦桑尼亚，洪水已造成超过155人死亡，逾20万灾民被安置在难民营中。在索马里，山洪已导致超过4.6万人流离失所。

伦敦帝国理工学院气象学家欧斯·基姆太分析认为，厄尔尼诺让气象灾害变得更加复杂，东非多数国家在过去5年连续经历干旱少雨天气，但今年雨季，该地区降水量是正常年份的两倍以上，短时间内的强降雨导致了大范围洪灾。据世界气象组织专家介绍，受厄尔尼诺和印度洋正偶极子现象联合作用，非洲大部分地区正遭受极端天气影响。气象部门预测，非洲之角的一些国家在今年5月至7月将经历比以往更加潮湿的天气。预计苏丹、埃塞俄比亚、乌干达等国家都将受到影响。

为尽快克服自然灾害影响，恢复生产生活秩序，肯尼亚政府4月底启动紧急救灾拨款，先期向洪灾地区拨付40亿肯尼亚先令（1元人民币约合18.1肯尼亚先令）。肯尼亚还调动军队和警察，协调开展救灾行动。该国政府要求财政部与其他部门合作，提供充足的食品、医疗用品等物资。肯尼亚总统鲁托近日宣布，已疏散生活在洪水易发生地区的所有民众，包括居住在主要河流附近以及全国178座库容已满或接近库容上限的大坝和水库附近的民众。坦桑尼亚相关部门已在超过45个受灾严重的村庄进行救援，分发近3000个紧急避难包，并发送超过3500万条预警短信，提醒民众防范可能出现的次生灾害。

联合国等国际组织帮助东非地区国家开展救援行动。在布隆迪，联合国难民署协同当地政府为灾民提供居住工具包和现金援助，目前随着洪水逐渐消退，已有数千名灾民返回家园。在肯尼亚，联合国难民署向灾民发放防水油布、蚊帐、肥皂等物资，帮助将受灾家庭转移到安全地区。联合国肯尼亚驻地协调员斯蒂芬·杰克逊表示，联合国及其合作伙伴将为约12.5万名灾民提供住所、食物、药品和现金等援助。

国际移民组织东非和非洲之角区域主任贾比尔表示，该组织正在采取应对措施，然而任务十分艰巨，迫切需要国际社会持续努力以解决气候变化引发的相关问题。联合国秘书长古特雷斯通过发言人表示，联合国及其合作伙伴正与东非地区受灾国家密切合作，随时准备提供所需援助，以满足人道主义需求。

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)