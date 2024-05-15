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世界气象组织——

地磁暴凸显空间天气预报重要性

2024年05月15日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社日内瓦5月13日电  （记者曾焱）世界气象组织13日发布公报说，地球近日出现几十年来最强地磁暴之一，全球多地可见极光，凸显了预测具有潜在破坏性的空间天气事件的重要性。

　　极光通常见于极地地区。5月10日至13日，其他一些地区也出现极光，如美国佛罗里达州、意大利、西班牙等地可见北极光，澳大利亚昆士兰州可见南极光。

　　世界气象组织说，这是太阳日冕物质抛射引起的极强地磁暴所致。不久前，太阳活动加剧，多次爆发X级耀斑，这是最高级别的耀斑。这种太阳活动通常会有规律地发生，11年为一个周期，与太阳磁场极性每11年逆转一次有关。

　　世界气象组织空间项目科学官员杰西·安德里斯说，目前正接近当前周期的最大值，太阳活动最为频繁，最近这次地磁暴无疑是几十年来最强的地磁暴之一。

　　该组织表示，虽然极光是令人愉快的景象，但地磁暴具有潜在破坏性，可能对电网稳定、通信、卫星运行等造成负面影响。所幸空间天气监测和预测日益成为类似地面气象观测的业务实践，本次地磁暴得到了准确预测。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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