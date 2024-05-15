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土希领导人同意保持两国关系发展势头

2024年05月15日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社安卡拉5月13日电  （记者王腾飞）土耳其总统埃尔多安与希腊总理米佐塔基斯13日在土耳其首都安卡拉表示，尽管土希两国存在分歧，但保持两国关系发展的积极势头具有重要意义。

　　埃尔多安当天与到访的米佐塔基斯在安卡拉举行会晤。埃尔多安在会晤后的联合新闻发布会上说，尽管土耳其与希腊存在分歧，但两国通过保持对话渠道的畅通，专注于合作的积极议程。

　　埃尔多安说，关于塞浦路斯问题，需要根据塞浦路斯岛的实际情况找到“公平和永久的解决方案”，以加强该地区的和平与稳定。

　　米佐塔基斯表示，希土关系以及相互理解的氛围正以更积极的方式向前发展，希腊支持土耳其加入欧盟的进程。

　　土耳其和希腊在领土、少数民族和非法移民等一系列问题上长期存在分歧。为寻求外交解决问题，近年来两国举行了多轮会谈磋商。2017年12月，埃尔多安对希腊进行为期两天的访问，这是1952年以来土耳其国家元首第一次访问希腊。随后两国关系又出现波动。2022年3月，米佐塔基斯访问土耳其。2023年12月，埃尔多安再度访问希腊，双方签署《雅典友好睦邻宣言》。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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