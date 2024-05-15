本报记者 张矜若

马来西亚士马勒可再生能源有限公司日前宣布获得18.8亿林吉特（1林吉特约合1.53元人民币）融资，将在该国霹雳州开发一座装机容量达60兆瓦的绿氢工厂，这是马来西亚迄今规模最大的绿氢项目。近年来，马来西亚积极促进绿色低碳产业发展，氢能产业成为发展重点之一。

去年7月，马来西亚政府出台“国家能源转型路线图”，提出加大推广可持续能源，向2040年实现低碳国家愿景及2050年实现净零排放目标迈进。其中，氢能被列为六大能源转型杠杆之一。马来西亚政府随后发布了“氢能经济和技术路线图”，为氢能产业发展设定了具体目标和行动计划，包括加强氢能产业投资和研发、打造氢能经济生态系统和产业链等。

马来西亚政府预计，通过实施“氢能经济和技术路线图”，到2030年该国将减少0.4%到1.3%的温室气体排放量。绿氢出口还能为马来西亚带来可观的经济收益，预计到2030年将为马来西亚贡献490亿到610亿林吉特的经济产值，创造超过4.5万个就业岗位；到2050年，将带来上千亿林吉特收入，并创造20万个就业机会。

马来西亚沙捞越州水力资源丰富、水力发电成本较低，当地政府希望凭借这一优势来发展绿氢产业。2019年，沙捞越州开设了东南亚第一座综合氢气工厂。目前该州正在开发两个主要的氢气生产项目，预计将于2027年开始运营，并计划将产品出口至其他国家。

马来西亚政府积极探索氢能在交通领域的应用。去年9月，由中国中车株洲电力机车研究所有限公司所自主研发制造的氢能源智轨电车在沙捞越州古晋市进行试跑，车辆采用了70兆帕储氢系统和大功率燃料电池系统等创新技术，续航里程可达245公里，未来该氢能源智轨电车将用于城市交通服务。马来西亚布城日前也举行氢能车示范活动。马来西亚科技与创新部部长郑立慷表示，氢能车具有加氢时间短、续航里程长等优势，马来西亚今年底将在布城推出首个移动式加氢装置，进一步推广氢能车。

近年来，中国和马来西亚在氢能产业领域合作不断深入。今年3月，中国能建国际集团与中国能建江苏省电力设计院组成的联营体和马来西亚一家公司签署了登嘉楼州帕卡绿氢一体化项目总承包框架协议，计划设计并建设200兆瓦绿氢工厂及配套30兆瓦光伏电站。去年11月，中国电建与马来西亚士马勒可再生能源有限公司正式签署霹雳州漂浮光伏发电制绿氢及储氢一体化项目总承包合同，建成后将成为马来西亚首个大规模利用漂浮光伏发电的绿氢生产项目。郑立慷表示，马来西亚欢迎中国相关领域的投资者参与，共同推动氢能源产业发展。

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)