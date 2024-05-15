本报记者 管克江

第三十一届阿拉伯旅游展中国展台前，当地观众在品尝湖北名茶。

本报记者 管克江摄

在世界文化遗产约旦杰拉什古城，当地艺人正在演出。

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第三十一届阿拉伯旅游展近日在阿联酋迪拜国际会展中心举行，来自160多个国家和地区的2600多家展商参展，约4.6万名代表与会。阿联酋经济部部长阿卜杜拉表示，中东地区旅游业正在快速发展，创新和可持续是旅游业未来的发展方向。海湾国家加强旅游合作，有助于加快地区经济转型。

挖掘行业创新转型潜力

阿拉伯旅游展是中东地区规模最大的年度专业旅游展会。本届展会以“推动创新：以初创精神带动旅游业转型”为主题，旨在聚焦创新在推动旅游业可持续发展上的重要作用。

展会组织了多场与旅游业创新相关的讨论会，并设置“年轻企业家”交流环节，为有意从事旅游业的在校大学生提供同企业家和投资者交流的机会。在“旅游技术”展区，多家企业展示了采用人工智能优化旅游路线设计、采用扩展现实技术提供沉浸式体验等应用。展会最后一天还举办了初创企业大赛。麦肯锡合伙人康斯坦丁表示，旅游业初创企业在创造就业、助力经济多元化发展、吸引外商投资方面发挥了重要作用。

旅游业可持续发展也是本届展会的热门话题。展会上，阿联酋阿布扎比文化和旅游局展示了碳排放计算器，要求阿布扎比所有酒店在相关平台提交油气、水电等方面的消耗量，并转化成碳排放数据。阿布扎比文化和旅游局相关负责人表示，此举旨在鼓励酒店行业采取可持续发展举措，提高游客的环保意识。记者了解到，迪拜经济和旅游局去年就推出了可持续旅游印章认证，在能源和用水效率、废弃物管理以及员工教育等19个方面制定了相关标准，目前已有70家酒店获得认证。

阿卜杜拉表示，阿联酋致力于鼓励创新和发展可持续旅游，为地区的可持续发展贡献力量。

地区国家旅游业增长显著

本届展会上，海湾国家也积极展示自身丰富的旅游资源。卡塔尔航空公司在开幕当天推出首个人工智能数字机组人员“萨玛”，乘客可通过沉浸式平台与“萨玛”互动，了解旅游信息。在沙特阿拉伯旅游局展台，工作人员根据不同旅游目的地，设置了一系列独立展区，展示当地旅游资源。

联合国旅游组织的统计数据显示，2023年中东北非地区接待游客人数是2019年水平的122%，成为全球旅游业恢复最快的地区之一。

沙特去年接待游客1.06亿人次，其中外国游客为2700多万人次，提前实现沙特“2030愿景”设定的目标。当前，沙特正持续开展大型旅游基础设施建设，总投资超过8500亿美元。其中，红海旅游项目中位于沙漠里的六善沙丘酒店和海岛上的瑞吉酒店已于去年开业。沙特航空公司也开通了从利雅得和吉达到红海旅游项目附近机场的航线，并将在年内开通国际航班。

阿联酋阿布扎比不久前发布了新旅游战略，目标是到2030年使游客人数从去年的2400万人次增长到3930万人次，对经济的贡献从490亿迪拉姆（1元人民币约合0.51阿联酋迪拉姆）增长到900亿迪拉姆，并创造17.8万个新就业岗位。为此，阿布扎比正在建设多个旅游设施，包括预计于明年开放的阿布扎比自然历史博物馆、阿布扎比古根海姆博物馆、胡达里亚岛综合体育设施等。

迪拜旅游和商业营销公司首席执行官伊萨姆表示，本届展会的主题契合迪拜“D33”经济议程的目标，即到2033年使迪拜成为全球最适宜旅游、生活和工作的城市之一。

卡塔尔通过举办2022年世界杯足球赛和2023年一级方程式赛车大奖赛等体育赛事，使其旅游吸引力得到进一步增强。2023年，该国接待游客400万人次，同比增长38%。阿曼也将旅游业作为发展重点，将在2040年前在该领域投入310亿美元。

展会期间，海湾国家旅游部长举行会晤，探讨加强海湾国家旅游业合作等议题。阿卜杜拉表示，各方正积极采取举措，争取年内推出海合会统一旅游签证。他强调，海湾国家加强旅游合作，不仅是将各国旅游资源的简单集纳，而且致力于打造一个更具活力的旅游目的地，进而加快海湾国家经济多元化发展，创造更多就业机会。

期待与中方深化旅游合作

红色立柱、卡通熊猫、“你好！中国”汉字印章……在迪拜国际会展中心8号展馆入口处，“你好！中国”展区特色鲜明。来自山西、上海、浙江、山东、湖北、四川等省份的文化和旅游主管部门、航空公司、旅游企业等，展示了各具特色的旅游资源和文旅产品，介绍中国入境游便利化的最新政策和服务。

湖北展台展示了大冶刺绣、武汉面塑、武当武术等非遗展示，上海展台主打国际医疗旅游。据上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心专家肖波介绍，去年该中心国际诊疗部共接诊境外患儿3500余例，住院近200例。“中国的医疗水平和基础设施不断提升，服务流程不断优化，开展跨境医疗合作潜力巨大。”

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，中国文化多元、旅游资源丰富、基础设施完善。近期，中国政府从推动旅游景区、演出场所、餐厅酒店等场景支付便利化，丰富入境旅游产品和服务供给等方面入手，不断提升外国游客入境旅游便利化程度。

与会各界人士对深化与中方的旅游合作充满期待。阿拉伯旅游市场策展公司负责人达妮埃尔·柯蒂斯表示，业界对中国游客出境游充满信心。支付宝数据显示，今年春节期间，中国游客在海外的消费交易量比2019年增加了7%，中东热门旅游目的地包括阿联酋、沙特、埃及和约旦等。

迪拜经济和旅游局公共关系负责人米耶·塞伦斯表示，中国是迪拜重要的客源国。迪拜基础设施发达，将持续优化环境，吸引更多中国民众前来旅游和从事商务活动。阿联酋航空副总裁欧汉·阿巴斯说，愿通过阿联酋航空的全球航空网络协助推介中国的旅游资源，促进中国与中东旅游业深化合作，实现共同发展。

（本报迪拜5月14日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)