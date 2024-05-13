医疗分队队员与友军医务人员合影。曾德乐摄

人民网大马士革5月11日电 （记者薛丹）在第113个“5·12”国际护士节到来之际，中国第22批赴黎巴嫩维和医疗分队在中国医院举办“圆梦和平 天使同聚”主题交流活动，来自联黎部队多个出兵国10余名维和友军护士，与中国维和医院的护士通过开展系列活动，共同表达“蓝盔天使”维护世界和平的美好愿景。