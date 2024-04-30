人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

共话中国经济新机遇｜通讯：一位荷兰花卉商的中国情缘

2024年04月30日11:17 | 来源：新华网
小字号

新华社荷兰恩克赫伊曾4月29日电 通讯：一位荷兰花卉商的中国情缘

新华社记者王湘江 刘宇轩 马志异

多年前，荷兰人扬·德威特跟随作为花卉商的父亲到中国开拓商机，首次踏足河北太行山区时，对公司在中国的业务前景曾心存疑虑。如今，其公司培育的郁金香、百合、风信子等花卉已经绽放在中国大江南北。

“父亲告诉我，永远不要怀疑（中国）。”近日，德威特在荷兰北部小镇恩克赫伊曾接受新华社记者专访，回忆起当年初到中国时的情景，颇有感慨。

“我父亲对中国人民、对中国市场、对中国整个国家充满信心。”德威特回忆道。事实证明，他父亲的眼光是正确的，公司很快便在中国市场站稳脚跟并顺利发展。

德威特清楚地记得1997年在上海参加第四届中国花卉博览会时见到的景象：参观的人群人潮汹涌，以至于展览馆不得不关门谢客。这一幕让德威特备受鼓舞，“我们坚信中国将成为一个巨大的市场，我们心中充满了乐观的信念”。

从1984年把第一盒郁金香种球出口到中国，德威特的公司进入中国市场已整整40年。如今，从上海到乌鲁木齐，从沈阳到广州，中国许多地方都有其培育的各类花卉，德威特对此非常自豪。

这些年，德威特亲眼见证了中国的巨大变化。第一次来中国时，他看到的是破旧的马路和拥挤的自行车潮。今天，随着中国经济的发展，城市和乡村面貌焕然一新。“如果你从杭州到上海走高速公路，沿途可见树木、灌木和郁金香等各种美丽的植物，就像在开车穿过一个公园。”

他说，一开始，由于契合中国农历新年等传统节日的喜庆气氛，黄色和红色郁金香最受中国人欢迎。随着中国人生活越来越好，对花卉的消费需求越来越旺盛，粉色和白色郁金香逐渐变得更受青睐，尤其是在年轻人中。

另外，中国人对百合花的喜爱让德威特惊喜。他说，公司最早向中国出口百合花时，并不知道百合这两个字在中文里有象征“百年好合”的美好寓意。结果，百合花一进入中国市场便大受欢迎，如今已成为在中国最畅销的花卉品种。

德威特说，公司是祖父在1922年创立的。今年5月，公司将参加在北京举办的中国国际花卉园艺展览会，届时将邀请中国合作伙伴，一起庆祝公司成立102周年和进入中国市场40周年。

展望中国市场前景，德威特依然充满信心：“我们每天都看到新的商机，我们（与中国伙伴）有良好的合作，我们对中国的未来非常乐观。”

(责编：于洋、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部