新华社荷兰恩克赫伊曾4月29日电 通讯：一位荷兰花卉商的中国情缘

新华社记者王湘江 刘宇轩 马志异

多年前，荷兰人扬·德威特跟随作为花卉商的父亲到中国开拓商机，首次踏足河北太行山区时，对公司在中国的业务前景曾心存疑虑。如今，其公司培育的郁金香、百合、风信子等花卉已经绽放在中国大江南北。

“父亲告诉我，永远不要怀疑（中国）。”近日，德威特在荷兰北部小镇恩克赫伊曾接受新华社记者专访，回忆起当年初到中国时的情景，颇有感慨。

“我父亲对中国人民、对中国市场、对中国整个国家充满信心。”德威特回忆道。事实证明，他父亲的眼光是正确的，公司很快便在中国市场站稳脚跟并顺利发展。

德威特清楚地记得1997年在上海参加第四届中国花卉博览会时见到的景象：参观的人群人潮汹涌，以至于展览馆不得不关门谢客。这一幕让德威特备受鼓舞，“我们坚信中国将成为一个巨大的市场，我们心中充满了乐观的信念”。

从1984年把第一盒郁金香种球出口到中国，德威特的公司进入中国市场已整整40年。如今，从上海到乌鲁木齐，从沈阳到广州，中国许多地方都有其培育的各类花卉，德威特对此非常自豪。

这些年，德威特亲眼见证了中国的巨大变化。第一次来中国时，他看到的是破旧的马路和拥挤的自行车潮。今天，随着中国经济的发展，城市和乡村面貌焕然一新。“如果你从杭州到上海走高速公路，沿途可见树木、灌木和郁金香等各种美丽的植物，就像在开车穿过一个公园。”

他说，一开始，由于契合中国农历新年等传统节日的喜庆气氛，黄色和红色郁金香最受中国人欢迎。随着中国人生活越来越好，对花卉的消费需求越来越旺盛，粉色和白色郁金香逐渐变得更受青睐，尤其是在年轻人中。

另外，中国人对百合花的喜爱让德威特惊喜。他说，公司最早向中国出口百合花时，并不知道百合这两个字在中文里有象征“百年好合”的美好寓意。结果，百合花一进入中国市场便大受欢迎，如今已成为在中国最畅销的花卉品种。

德威特说，公司是祖父在1922年创立的。今年5月，公司将参加在北京举办的中国国际花卉园艺展览会，届时将邀请中国合作伙伴，一起庆祝公司成立102周年和进入中国市场40周年。

展望中国市场前景，德威特依然充满信心：“我们每天都看到新的商机，我们（与中国伙伴）有良好的合作，我们对中国的未来非常乐观。”

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