新华社开罗4月30日电（记者王尚）萨那消息：胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚30日说，该组织使用无人机袭击了2艘与以色列关联的商船和2艘美军驱逐舰。

萨雷亚在一份视频声明中说，胡塞武装向在印度洋航行的以色列货轮“地中海猎户座”号和在红海行驶的“基克拉泽斯”号货轮发动了无人机袭击，并“准确击中目标”。但他未透露两次袭击的具体时间。

萨雷亚说，“基克拉泽斯”号货轮曾于4月21日停靠在以色列红海港口埃拉特，因此成为该组织的打击目标。

英国海上贸易行动办公室29日说，在红海航行的“基克拉泽斯”号当天报告称船只附近发生爆炸，但未造成人员伤亡或船只损坏。

公开航运资料显示，“基克拉泽斯”号是一艘挂有马耳他国旗的散货船，目前归一家希腊公司所有。而“地中海猎户座”号集装箱船悬挂葡萄牙国旗，由总部设在瑞士日内瓦的地中海航运公司运营。

此外，萨雷亚还宣称胡塞武装发射无人机攻击了两艘在红海行驶的美军驱逐舰，但未透露这两艘军舰的名称和袭击具体时间。美军中央司令部则在28日报告称，美军舰当天在红海拦截了5架来自胡塞武装的无人机。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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