人民网华沙4月29日电 （记者李增伟）4月29日上午，中国陕西文化旅游推介会在匈牙利首都布达佩斯成功举办。陕西省政府副省长徐明非，匈中友好协会副会长佐尔陶伊·奥莱克珊德拉，匈中经济商会主席埃尔诺·佩特，中国驻布达佩斯旅游办事处主任李绘新等出席推介会并致辞，匈牙利国家旅游局外事司司长玛塔女士出席推介会。

陕西是亲近中华文明的“博物馆”，领略壮美风光的“大观园”，欣赏民俗文化的“博览园”，和匈牙利在历史文化、地理区位等方面有着许多相似之处，多年来也有着频繁的往来和富有建设性的合作。今年是中国匈牙利建交75周年，在匈牙利举办本次推介会，旨在进一步加强两地人文交流合作，携手打造更多旅游精品线路和项目，更好促进文明互鉴、增进民心相通，为深化中匈互利合作作出积极贡献，也欢迎匈牙利朋友到古老与现代交相辉映、人文与山水相得益彰的陕西做客，亲身感受古丝绸之路起点、兵马俑故乡的独特魅力。

这次陕西文化旅游推介会以“丝绸之路的起点·兵马俑的故乡”为主题，精心布置的场地充分彰显了陕西历史与现代交相辉映，传统与时尚完美融合的新形象。精心挑选的陕西精美风光照，特色非遗美食和非遗文化展示，让参会嘉宾既饱了眼福，又饱了口福。

推介会在精彩的演艺演出中拉开了序幕。舞蹈《绿腰踏鼓》与《霓裳羽衣舞》，跨越时空距离将唐代宫廷乐舞的盛况完美呈现在了多瑙河畔的布达佩斯。提线木偶表演《闹春》和皮影表演《闹社火》，欢快的节奏和引人入胜的剧情，将热闹喜庆的陕西民俗呈现给现场观众。推介会上做了陕西文化旅游形象推介，西部机场集团、陕旅集团、华旅集团作了文旅产品推介，并与当地的文旅企业达成了多项合作意向。

3月14日，中国对匈牙利等6个欧洲国家实行免签入境政策，使得享受这一政策的欧洲国家数增加至11个，进一步激发了包括匈牙利在内的欧洲游客来华的意愿。陕西省文化和旅游厅紧抓机遇，以举办此次推介会为契机，根据境外旅游市场出现的新需求新变化，打造更多满足入境游市场需求的旅游精品线路和项目，吸引更多外国游客来陕西旅游观光，用旅游进一步深化陕西与匈牙利、与欧洲的人文交流合作，更好促进文明互鉴、增进民心相通。

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