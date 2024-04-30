活动现场。主办方供图

人民网伦敦4月28日电（郭锦标） 近日，中国（漳州）——英国经贸文旅推介会在伦敦成功举办，福建省漳州市市长魏东带团与英国旅游协会、当地知名企业以及英国侨领进行了深入的对接交流。

活动现场。主办方供图

魏东特别介绍了漳州独特的文化旅游资源，表示期待增进中英文旅交流合作。

英国中华总商会主席张进隆、英国中国商会会长方文建以及英国MOKA Holiday运营总监Keith分别致辞。

当天推介会上，漳州市进出口商会与英国中华总商会签署友好合作关系书，华安县人民政府和南靖县人民政府分别与K Traveling、Timberbush Tours公司签署友好合作关系书。

出席本次活动的还有英国中国总商会的多位成员、K Traveling以及Timberbush Tours等当地著名的旅游企业代表。与会嘉宾纷纷表示，本次活动将为双方在文化和旅游领域带来新的发展机遇，也为两地旅游资源和服务提供了更广阔的国际市场。

活动现场。主办方供图

(责编：艾雯、杨牧)