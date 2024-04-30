新华社耶路撒冷4月29日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列政府官员29日向新华社记者证实，以方30日将派代表团前往埃及，参加同巴勒斯坦方面停火的谈判。

该官员说，以方代表团将由情报部门官员组成。他拒绝向记者透露有关谈判的细节和以色列的停火条件。

以色列瓦拉新闻网29日报道，以方谈判代表将于30日前往埃及，参加与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的停火谈判。以色列仍在等待哈马斯对以方之前所提停火条件的回应。

另据以色列公共广播公司29日报道，哈马斯代表当天抵达埃及。报道说，以方同意哈马斯释放33名被扣押的以色列人，以换取以方释放数千名被关押的巴勒斯坦人。

据多家阿拉伯媒体29日报道，英国外交大臣卡梅伦当天在沙特首都利雅得出席世界经济论坛特别会议时表示，哈马斯收到了“非常慷慨的提议”，即巴以达成40天的停火、以方释放数千名巴勒斯坦囚犯、哈马斯释放一定数量被扣押的以色列人。

哈马斯27日凌晨发表声明说，哈马斯已收到以色列关于加沙地带停火协议的要求，目前正在对其进行研究。据以色列第12频道电视台报道，埃及代表团26日与以方举行会谈，以方已通过埃方向哈马斯转达以色列对停火协议的要求，并表示这是以军在加沙地带南部城市拉法发动地面行动前达成协议的“最后机会”。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门29日发布的数据，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.44万巴勒斯坦人死亡、超7.7万人受伤。

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