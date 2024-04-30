4月29日，人们在塞尔维亚贝尔格莱德参加首届中国和塞尔维亚文化交流论坛。新华社记者 任鹏飞 摄

新华社贝尔格莱德4月29日电（记者邓耀敏 陈文仙）首届中国和塞尔维亚文化交流论坛29日在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行。来自中塞两国约50名专家学者、政府及行业代表齐聚一堂，探讨中塞文化交流的发展历程、中塞文明对话以及“一带一路”倡议下的中塞人文交流新机遇。

中国驻塞尔维亚大使馆文化参赞汤达生在论坛开幕式上致辞说，文化交流是中塞关系的重要组成部分，为促进两国人民的相互了解和友谊发挥了积极作用。期待以本次论坛为契机，进一步发挥两国专家学者、智库、高校作用，推动两国文化交流再上新台阶。

塞尔维亚政府助理秘书长尼科利奇致辞表示，文化交流有助于增进了解，促进合作，相信论坛将进一步加深两国的铁杆友谊，为将来更深层次合作奠定基础。

中国首都师范大学副校长马力耕致辞说，中塞两国都拥有悠久的历史和灿烂的文明，文化交流领域潜力巨大、前景广阔。本次论坛是两国文化交流的一件盛事，将为两国人民增进了解、加深友谊添砖加瓦。

贝尔格莱德“一带一路”研究所所长、塞尔维亚诺维萨德大学教授拉利奇分享了过去十余年塞尔维亚参与“一带一路”倡议的经验，并表示未来塞中两国可在数字经济、绿色发展等领域加强“一带一路”框架下的合作。

中国北京第二外国语学院国家文化发展国际战略研究院常务副院长李嘉珊发言说，中塞文化产业合作有愿望、有基础、有空间，在出版、演出、软件服务等核心文化领域仍有较大贸易开展空间，应共同努力，推进双边文化贸易领域向深处发展。

塞尔维亚诺维萨德文化中心网络主任杰尔科维奇表示，塞中两国的文化交流能成为推动其他领域交流的基础，“一带一路”倡议则是促进两国文化交流的最佳框架。

本次论坛由中国国务院新闻办公室指导，首都师范大学和贝尔格莱德“一带一路”研究所共同主办，首都师范大学国别区域研究院承办。当天活动上，首都师范大学还与诺维萨德大学、贝尔格莱德“一带一路”研究所分别签署有关合作协议。

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