4月29日，来自70余个国家和国际组织的83位驻华使节走进中国中车唐山机车车辆有限公司，近距离感受轨道交通研发制造过程，实地感知中国企业在轨道交通装备制造领域的发展成就。

中国中车相关负责人表示，轨道交通是经济社会发展的大动脉，是各国优先发展的重要基础设施。作为一家全球领先的轨道交通装备产业化集团，中国中车产品服务已覆盖世界上115个国家和地区。

铝合金车体是高速动车组九大关键技术之一。在中车唐山公司动车组车体生产制造基地，使节们现场了解了一块块铝合金型材变成完整的铝合金车体的过程。据工作人员介绍，基地现有12条生产线，近年来积极推进机器人仿真、数字孪生技术的探索和尝试，是行业领先的车体智能制造基地。

4月29日，驻华使节在中车唐山公司参观动车组车体生产制造基地。（中国中车供图）

“中国轨道交通技术的发展超乎想象，今天的参观为我们了解中国轨道交通发展经验提供了重要窗口。”尼加拉瓜驻华大使迈克尔·坎贝尔说，“尼加拉瓜现在还没有铁路网络，但我们与其他一些拉美和加勒比国家都对中国先进的轨道交通产品很感兴趣。尼加拉瓜虽然经济规模较小，但地理位置优越，希望未来能与中国合作开发关键基础设施项目。”

喀麦隆驻华使馆一等秘书卡迪表示，此次参观让他看到中国轨道交通技术在短时间内实现的高速发展，也真切感受到中国与其他国家尤其是发展中国家开展技术合作的积极意愿，期待中国为包括喀麦隆在内的广大非洲国家提供技术支持和融资指导。

在组装事业部调试产线，一条条轨道解释了这条产线的主要工作，即负责动车组、地铁、轻轨等轨道装备的调试、试验和出厂交付。使节们先后进入可变编组动车组及福州滨海快线列车的样车中参观，亲身体验中国动车组、城轨列车的舒适环境。

4月29日，驻华使节在中车唐山公司参观城轨列车。（中国中车供图）

哥伦比亚驻华使馆临时代办何塞·迪亚兹说，中国轨道交通技术的突出成就代表了世界先进水平。中国的高质量发展为其他发展中国家提供了一种可借鉴的解决方案，希望哥中两国未来进一步加强两国互联互通，实现共赢发展。

采访间隙，沙特阿拉伯驻华大使馆公使卡西姆·戈什兰掏出平板电脑，向记者展示参观时拍摄的展板照片。他指着其中一张图片说，这是中车参与制造的麦加轻轨列车，为当地居民带来了极大的便利。“希望中国未来能将发展基础设施的智慧和经验传播到更多发展中国家，让全世界共享发展成果。”

结束中国中车之旅后，使节们还前往中信重工开诚智能装备有限公司参观。

本次活动是外交部等组织的“驻华使节步入国企”系列活动第六场。此前，驻华使节还参访了国家电网有限公司、中国交通建设集团有限公司、中国机械工业集团有限公司等大型国企。（记者刘杨）

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