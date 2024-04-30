习近平主席对欧洲三国进行国事访问，将为推动中国同三国关系以及中欧全面战略伙伴关系进一步发展注入强劲动力，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量

5月5日至10日，习近平主席将应邀对法国、塞尔维亚、匈牙利进行国事访问，这是近5年来中国国家元首首次访问欧洲。在当前动荡加剧的国际形势下，中欧关系具有战略意义和世界影响，关乎世界和平、稳定、繁荣。习近平主席对欧洲三国进行国事访问，将为推动中国同三国关系以及中欧全面战略伙伴关系进一步发展注入强劲动力，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。

法国是第一个同新中国建立大使级外交关系的西方大国，中法关系始终走在中国同西方国家关系前列，两国共同塑造了独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的“中法精神”。近年来，在习近平主席和马克龙总统战略引领下，中法关系保持良好发展势头，两国战略沟通富有成效，务实合作成果丰硕，人文交流更加深入，在国际和地区事务中保持良好沟通协作。面对动荡国际形势，中法都坚持独立自主，坚持合作共赢；都反对世界分裂，反对阵营对抗；都践行多边主义，维护联合国宪章和国际法。国际社会期待中法就事关世界和平稳定、人类前途命运的重大问题形成一致立场，发出共同声音。习近平主席时隔5年再次对法国进行国事访问，适逢中法建交60周年，对两国关系具有承前启后、继往开来的重要意义。双方进一步巩固政治互信、加强团结合作，将推动中法全面战略伙伴关系迈上新台阶，为中欧关系健康稳定发展注入新动力，为促进世界和平稳定和发展进步作出新贡献。

塞尔维亚是中国在中东欧地区首个全面战略伙伴，两国铁杆友谊深厚，堪称中国同欧洲国家友好关系的典范。近年来，在习近平主席和武契奇总统战略引领下，中塞关系保持高水平运行，双方坚定支持彼此核心利益和重大关切，两国政治互信牢固，高质量共建“一带一路”取得丰硕成果，在多边领域协调紧密。中塞合作强劲有力，符合双方长远利益。此访是习近平主席时隔8年再次访问塞尔维亚。访问期间，两国元首将就中塞关系和共同关心的国际和地区问题深入交换意见，探讨提升中塞关系定位，为两国关系未来发展指明方向。中塞关系提质升级不仅将更好造福两国人民，也将增强维护国际公平正义的力量，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

今年是中匈建交75周年。匈牙利是中东欧地区重要国家，是中方推进共建“一带一路”及中国—中东欧国家合作的重要合作伙伴。近年来，匈牙利在变乱交织的国际形势下坚持做欧洲的和平力量、稳定因素，排除干扰和压力坚定深化对华合作。中匈两国互为全面战略伙伴，都在坚定推进符合各自国情的发展事业，两国各领域互惠互利合作取得丰硕成果，不仅造福两国人民，也有力证明中国对欧洲是机遇而非挑战、是伙伴而非对手。舒尤克总统、欧尔班总理共同邀请习近平主席访匈，充分体现匈方对此访的高度重视和殷切期待。此次里程碑式的访问将推动中匈关系迈上新台阶，为中匈友好合作开辟新篇章，也有利于维护地区乃至世界的和平稳定与繁荣。

中欧关系的正确定位是伙伴，主流基调是合作。作为推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明，中欧有着广泛共同利益，合作大于竞争，共识多于分歧。中方始终从战略高度和长远角度看待中欧关系，一直把发展中欧关系视为中国外交优先方向。习近平主席对欧洲三国进行国事访问，必将推动中欧进一步加强互利共赢合作，以中欧关系健康稳定发展为动荡的世界提供更多稳定性，为全球发展提供更多推动力。

《 人民日报 》（ 2024年04月30日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)