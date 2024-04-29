人民网曼谷4月29日电 （记者孙广勇）第十届尼山世界文明论坛泰国中华儒学研究论坛4月28日在泰国格乐大学举行。本次论坛以中华儒学为核心议题，同时标志着泰国（甲辰年）首次祭孔典礼的盛大开启。此次活动不仅吸引了众多学者和专家的目光，更成为了文化交流的重要事件，旨在深化对儒家文化的理解与推广，促进中泰文化的相互理解与尊重。

尼山世界文明论坛自2010年起，已成功举办九届，逐步成为全球范围内具有重要影响力的人文综合论坛。今年的泰国论坛特别聚焦于中华儒学研究，并选择了具有深厚文化底蕴的泰国曼谷作为举办地，这不仅展示了中华文化走出去的坚定步伐，也为不同文明间的对话搭建起了新的桥梁。

开幕式上，来自中泰两国的政府官员、知名学者以及儒学研究机构代表齐聚一堂，共同探讨儒学在当代社会的实践意义与价值。论坛上，与会嘉宾围绕儒学与现代生活、儒学在全球化背景下的传播与创新等主题展开深入讨论，探索儒学思想如何为解决现代社会问题提供智慧与方案。

尼山世界儒学中心副主任刘皓在致辞中表示中泰友好关系源远流长，两国人民的交往有着上千年的历史。今天在这里举办的泰国中华儒学研究分论坛，是第十届尼山世界文明论坛的一项重要内容，我们将聚焦“儒学国际化发展”这一主题，弘扬全人类共同价值，促进不同文化之间平等包容、交流互鉴、共生共存，为中泰两国以及东南亚地区进一步加深了解、加强合作搭建坚实桥梁。

泰国国务院副总理顾问罗亚蒙在致辞中表示，泰国与中国有着悠久的友好往来，两国间的文化交流源远流长。我们共同举办的这次论坛，将围绕儒学的国际传播与影响、儒学与现代社会治理、儒学与文化多样性等议题展开深入讨论。这不仅有助于推动中泰文化的深入了解，也为世界各国提供了一个分享儒家思想现代价值的平台。

中国教育部中国教育国际交流协会副会长王永利表示，我们正处在一个充满挑战的时代。疫情给我们带来了前所未有的困难与考验，国际地缘政治、逆全球化等诸多冲击也对全球文明交流带来了一定挑战。然而，正是在这样的背景下，加强文明交流对话、互学互鉴显得尤为重要。我们需要更多的沟通、理解与合作，共同应对挑战，共同开创未来。

论坛期间，还举办了分论坛、文化交流峰会活动，为参与者提供了更为丰富的文化体验。通过这些活动，与会者不仅有机会深入了解儒家文化，还能亲身体验到泰国独特的文化风情，增进了相互之间的了解和友谊。

(责编：艾雯、杨牧)