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 第十二届“模拟上合组织”青年会议在阿斯塔纳成功举办 

2024年04月29日16:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿斯塔纳4月28日电（记者李强）4月26日，第十二届“模拟上合组织”青年会议在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳成功举办，此次活动由上合国家青年平台SCOLAR Network与阿斯塔纳国际大学主办，新亚欧陆海联运通道研究院协办，上海合作组织副秘书长贾内什·凯恩、阿斯塔纳国际大学校长伊尔萨利耶夫·谢里克以线上线下相结合的方式出席活动并致辞。

中国代表荣获“最佳代表”奖。人民网记者 李强摄

中国代表荣获“最佳代表”奖。人民网记者 李强摄

贾内什·凯恩表示，举办此类青年活动已成为上合组织的优良传统，成员国元首已经共同签署了《上海合作组织成员国元首致青年共同寄语》、《关于在青年工作领域开展合作的协议》等重要文件，为青年交流奠定了基础。我相信这些活动有助于加深年轻一代对政治外交工作的了解，帮助年轻人掌握多边谈判的实践技巧，同时也将为他们未来成长为外交官、大使甚至外交部长奠定职业发展基础。

伊尔萨利耶夫·谢里克表示，如今世界多国正遭遇严重的气候灾难。因此我们聚在这里共同讨论上合地区的绿色未来是很有必要的，希望我们能在治理环境问题上达成共识，共同寻找解决方案。

活动现场。人民网记者 李强摄

活动现场。人民网记者 李强摄

活动期间，来自中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯等国家的20余位青年代表围绕环保问题展开热烈讨论，各国代表从本国立场出发据理力争，力争在关键问题达成重要共识。

据悉，上合国家青年平台 SCOLAR Network成立于2017年，秉承着“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的上海精神，致力于通过教育、创业、文化和体育项目，凝聚上合组织地区的青年领袖，促进上合国家的文化融合和经济发展。

(责编：艾雯、杨牧)

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