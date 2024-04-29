人民网里约热内卢4月26日电 （记者陈一鸣、陈海琪）圣保罗消息：当地时间4月26日，深圳市发展和改革委员会在巴西圣保罗国际工程机械及矿山机械展上举行专题推介会，介绍将于今年下半年在深圳市举办的2024国际数字能源展。

当地时间4月26日，深圳市发展和改革委员会主任郭子平在巴西圣保罗国际工程机械及矿山机械展上，对将于今年下半年在深圳市举办的2024国际数字能源展进行了专题推介。 2024国际数字能源展组委会供图

深圳市发展和改革委员会主任郭子平在推介会上介绍，为进一步深化数字能源领域互利共赢，深圳市继去年6月成功举办首届国际数字能源展后，将在今年8月举办第二届国际数字能源展，为全球各地企业搭建新产品、新技术、新业态、新模式的展示舞台。

郭子平表示，作为全球首个发布数字能源白皮书的城市，深圳市率先从规划布局、应用场景、政策支持等方面全方位推动数字技术与能源产业发展的深度融合，不仅自身数字能源产业发展迅猛，而且积极推动数字能源领域国际交流合作。第二届国际数字能源展将围绕数字能源前沿技术发展和应用场景示范等主题召开系列论坛，发布深圳数字能源先锋城市建设规划、电力充储放一张网2.0、虚拟电厂管理平台3.0、超充之城建设等系列成果。

当地时间4月23日至26日，为期4天的国际工程机械及矿山机械展在巴西圣保罗举行，三一重工、正浩创新等多家中国机械行业企业亮相了这一全球知名的工程机械和矿山机械行业展览会。

当地时间4月26日，深圳市发展和改革委员会在巴西圣保罗国际工程机械及矿山机械展上举行专题推介会，介绍将于今年下半年在深圳市举办的2024国际数字能源展。 2024国际数字能源展组委会供图

当地时间4月26日，深圳市发展和改革委员会在巴西圣保罗国际工程机械及矿山机械展上举行专题推介会，介绍将于今年下半年在深圳市举办的2024国际数字能源展。 2024国际数字能源展组委会供图

(责编：艾雯、杨牧)