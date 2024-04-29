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日元对美元汇率创1990年4月以来新低

2024年04月29日16:40 | 来源：新华网
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新华社东京4月29日电（记者钟雅 欧阳迪娜）据日本媒体报道，海外外汇市场日元对美元汇率29日一度跌破160比1关口，刷新1990年4月以来最低纪录。

日本央行在26日举行的货币政策会议上决定，维持现行货币政策不变，将政策利率目标维持在0到0.1%之间。日本央行行长植田和男当天在记者会上表示，日元疲软尚未对日本通胀产生重大影响。此后，市场对日本央行加息的预期减弱，抛售日元操作增多。

分析人士认为，日本和美国货币政策的差异是推动日元对美元持续大幅贬值的根本原因。近期美国通胀率显著回升，市场预计美联储将在较长时间内把利率维持在高位，而日本由于仍然面临较大通缩压力，继续采取低利率政策，两国间的巨大息差导致日元贬值迅速。

此外，29日是日本节假日，日本出口企业买入日元的换汇操作大幅减少，使得日元汇率波动更加显著。

当天，海外外汇市场日元对欧元汇率也一度跌破171比1，创1999年欧元正式发行以来最低纪录。

日元持续贬值情形下，市场关注日本政府是否会出手干预日元汇率。有观点认为，如果即将于本周召开的美联储货币政策会议释放推迟降息的信号，日元恐将进一步贬值。

(责编：于洋、徐祥丽)

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