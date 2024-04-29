人民网约翰内斯堡4月29日电 （记者邹松）近日，扬州市卫健委党委书记、主任赵国祥带领扬州市卫健系统代表团慰问在桑给巴尔工作的中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队，并一同开展医疗物资捐赠、义诊等一系列外事交流活动。

2024年是中坦建交60周年，也是中国援桑给巴尔医疗队派遣60周年。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队由扬州市卫健委系统组建。组建单位的江苏省苏北人民医院党委书记、院长束余声，扬州大学附属医院党委书记刘佩健，仪征市中医院党委书记郑晓辉，苏北人民医院医务部主任王霄霖共同参与此次慰问。

4月20日，代表团慰问中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队全体队员，为队员带去慰问品及“一封家书”，并参观了医疗队所在的纳兹莫加医院，受到医疗队员热烈欢迎。医疗队队长蒋国庆表示，诚挚感谢扬州市卫健系统代表团来慰问全体队员，医疗队将以援外60周年为契机，继续发扬中国医疗队精神，服务好当地人民，讲好中国故事。

扬州市卫健系统代表团和医疗队在纳兹莫加医院合影。中国援桑医疗队供图

4月21日，代表团出席在奔巴岛阿卜杜拉·姆才医院举行的医疗队医疗物资捐赠仪式。本批捐赠物资由扬州大学附属医院提供，包括便携式超声、纤维胆道镜、宫腔镜、医用耗材及药品等。奔巴岛卫生署署长马巴德参加会议并在捐赠仪式上表示，今年是中国派遣援桑给巴尔医疗队60周年，中国政府长期以来的援助，为桑给巴尔人民健康福祉做出突出贡献。

扬州市卫健系统代表团在医疗物资捐赠仪式的合影。中国援桑医疗队供图

4月22日，代表团出席在桑给巴尔卫生部举行的医疗队医疗物资捐赠仪式。本批捐赠物资由江苏省苏北人民医院提供。中国驻桑给巴尔代总领事张明、桑卫生部常秘哈碧芭、卫生部司长阿穆尔参会并致辞。扬州市卫健委主任赵国祥表示，一代又一代中国医疗队员在非洲用智慧和汗水开展广泛的医疗援助工作，为当地卫生健康事业发展做出重要贡献，与受援国之间的医疗援助合作取得了丰硕成果。

扬州市卫健委党委书记赵国祥在卫生部捐赠仪式上发言。中国援桑医疗队供图

4月23日，代表团参加桑给巴尔基文吉区医院举办的义诊活动。扬州市卫健委主任赵国祥表示，此次义诊活动共设立7个义诊小组，为大约100余名居民开展健康筛查、健康科普和诊断咨询服务，并提供了免费药物。其中中医是最受欢迎的科室之一，让当地人更多地了解中医、尝试中医是医疗队义诊活动的一大亮点。

扬州市卫健系统代表团和医疗队在义诊现场合影。中国援桑医疗队供图

4月23日下午，代表团访问桑给巴尔孔子课堂，与在当地工作的孔子课堂老师亲切交流。2022年4月，浙江师范大学和桑给巴尔公立大学签署孔子课堂两校合作框架备忘录。赵国祥主任表示，孔子课堂的成立不仅是中坦两国政府和民间友好的象征，更为两国民众加深了解搭建了桥梁。

扬州市卫健系统代表团和孔子学院老师合影。中国援桑医疗队供图

此次代表团访问活动涵盖了多个领域，从慰问、捐赠到义诊。一系列举措不仅彰显了扬州市卫健系统对医疗援外工作的关怀和支持，也展现了中坦两国在医疗卫生领域的密切合作。通过这些活动，不仅加深了双方之间的友谊，也为未来更广泛的合作奠定了坚实的基础。

(责编：艾雯、杨牧)