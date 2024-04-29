手拿一份手绘地图，就能深度“走读”广州？近日，在这场活动上，不少在穗外国友人惊喜收获一份“广州Citywalk宝典”。

4月27日，2024广州读书月“读书行路 阅见广府”交流活动在广州国际交流合作中心举行。来自十多个国家和地区的近50名在穗外国友人参加活动。

海归艺术家趣说广府文化，“圈粉”外国青少年

“你们知道五羊雕塑的来历吗？”“广州为什么又称‘穗’？”“在广州诞生的中国第一家西医院，其实是美国传教士伯驾创办的”……当天，青年海归艺术家，《老广新游》总策划、主笔王大欣携《老广新游》广州手绘地图走上演讲台，以中英双语形式，通过阅读带领中外友人领略广州崇文尚教的繁荣盛景，向现场嘉宾趣味介绍广府文化和历史。他以《瞬间看广府》为题，在讲座中回溯广府文化的起源及中外交流历史，并阐述了对广州人文景点地图艺术创作的理解。

“其实北京路、越秀公园等地图上的很多点我都去过，但当时对其背后的文化不甚了解。在听了老师的讲解后，再去游览肯定更有意思。”来自乌兹别克斯坦的暨南大学大四留学生白鹿告诉记者。

白鹿就读于华文学院汉语国际教育本科专业的白鹿能说一口流利的普通话，在求学期间，她也积极参与各项交流活动，并曾在上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议举办期间的“上合之窗”活动中担任翻译。未来，她希望能回到乌兹别克斯坦成为一名汉语教师，向当地人介绍中国文化、广府文化，为两国交流合作贡献自己的力量。

记者了解到，到场嘉宾中，除了外国留学生外，还有不少在穗国际商协会和国际教育机构代表。在广州生活了十余年的俄罗斯亚洲工业企业家联合会经济发展部部长刘安东，多年来踊跃参与在穗国际交流活动，当天也携家人到场。“我来广州已经有16年，算是一个‘新广州人’。”他坦言，通过阅读来了解一座城市，是非常好的方式。平时他经常和家人一起去广州图书馆，以及逛大大小小的公园。

刘安东的女儿刘丽莎在广州出生，现就读于初一。她也向记者表示非常喜欢和融入在广州的生活。“今天的讲座很有趣，其中关于文化融合的部分和伯驾的故事让我印象深刻。”

共赴花城文化之旅，中外友人积极“走读”广州

人间四月天，正是读书好时节。当天，主办方同时推介了“广交天下 阅见羊城——第135届广交会外商走读广州”活动，展示花城文化之旅参观路线推荐手绘图，进一步向在场外国友人，展现广州这座阅读之城的崭新形象和独特魅力，呈现广州文学力量。

当下，Citywalk（城市漫步）已成为青年一代喜爱的旅行和生活方式。通过自己行走城市的独特视角和方法，可以深入认识一座城市。走进越秀公园花城书房感受千年文化魅力，走上北京路步行街了解广州古代传统中轴线……连日来，许多外国客商在花城以文会友，沿着花城文化地图，游览城市地标，了解千年羊城文化。

全球展客商云集第135届广交会，为广州带来了“超级流量”。在这个“流量池”中，刘安东也出了一份力——组织俄罗斯客商代表团参加广交会。他认为，文化交流对于促进了解和深化双方合作有重要意义。“今年有很多朋友参加广交会，之后我也会和俄罗斯的商人朋友们一起，在参展之余‘走读’广州，更深入了解中国历史和文化。”

活动交流环节，参会嘉宾获赠主办方送出的《老广新游》广州手绘地图以及《读懂广州·文学里的广州》系列丛书等文化书籍。多位与会代表积极参与互动发言，并开心表示，通过今天的交流活动、通过阅读，进一步认识了广州；接下来希望继续参与广州国际交流合作中心组织的实地学习活动，进一步“走读广州，阅见羊城”。

广州国际交流合作中心（英文缩写为GICC)相关负责人表示，该中心将继续发挥非营利的综合国际交流合作平台功能，通过整合政府及行业相关资源，发挥专业地图和书籍的“指引”作用，继续组织“GICC-Citywalk读懂广州”系列活动，促进在穗国际友人的人文交流，发挥国际朋友圈效能，讲好广州故事。

本次活动由广州国际交流合作中心、广东人民出版社、《老广新游》联合主办，广州新华出版发行集团广州购书中心协办。

花城文化之旅参观路线推荐——

第一站

越秀公园花城书房：陌上花开

陌上花开坐落于越秀公园东秀湖畔，是一栋气质典雅的乳白色双层建筑，藏身于繁茂的大榕树中。在这里，读者可以边喝咖啡边看书。

第二站

越秀公园花城书房：花苑

越秀花园花卉馆也称“花苑”，是一座具有岭南园林建筑风貌的展馆，位于越秀公园北秀湖畔。花苑以春夏秋冬为主题，花草围绕。在这里可以学习书画、音乐、茶艺，在花丛中投入沉浸式阅读。

第三站

越秀公园花城书房：五羊石雕

五羊石像，也是广州市的标志。来到广州必看五羊石像。读懂五羊石雕，还得从它的故事说起。相传两千多年以前，五位仙人骑着五只羊飞到这里。仙人把谷穗赠给当地人民，并祝福此地永无饥荒，留下了五只羊化为石羊。从此，广州就成了富饶之地。

第四站

北京路步行街：千年古道

广州，这座拥有两千多年历史的城市，在市中心有一条古老的街道——北京路，它已经走过了两千多年的历程，是广州历史的见证者和传承者。这条古老的主城街区，现在已经发展成了繁华商业街。

第五站

北京路步行街：北京路书店

在北京路的繁华深处，大大小小共藏着8家书店。其中，北京路新华书店是中华人民共和国成立后的广州市第一家国营书店。

文/广州日报新花城记者：张姝泓

图/广州日报新花城记者：骆昌威

视频//广州日报新花城记者：骆昌威、张姝泓

广州日报新花城编辑：张宇

(责编：于洋、徐祥丽)