阿卜杜拉赫曼·哈勒比

沙特驻华大使阿卜杜拉赫曼·哈勒比（沙特驻华使馆供图）

沙特阿拉伯王国和中国之间的关系源远流长，超越了地域的限制，为两国及其友好人民之间的合作、相互尊重和发展铺平了道路。近年来，两国在经济、投资、旅游、文化等领域的合作取得了非凡的进展，两国关系处于历史上最好的阶段。“沙特2030”愿景与中国“一带一路”倡议高度契合，两者的对接发挥了重要作用，体现了两国领导人致力于加强合作、充分利用两国丰富的资源和历史文化遗产，并将双边关系推向更广泛领域的长期努力。

自从我于2022年7月开始担任沙特阿拉伯王国驻华大使以来，作为我亲爱的祖国的代表，我有幸来到了中国。在这段时间里，我亲身经历了中国社会的发展与变迁，见证了这个伟大国家及其人民的巨大成就，也领略了大自然的美景、历史遗迹以及其文化多样性。我深深感受到中国人民对自己国家历史文化的自豪，以及他们对其他民族文明和文化的尊重。这些共同点反映了这两个友好国家以及沙特人民和中国人民之间的相似之处。

在这里，我想重点强调双方在文化领域的合作。在过去的一段时间里，双方提出了许多倡议，这些倡议不仅丰富了文化交流，也加深了两国人民之间的联系。我来回顾其中最引人瞩目的几项，比如沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹于2017年在北京大学开设阿卜杜勒阿齐兹国王公共图书馆分馆；以及在2022年12月，中国国家主席习近平对沙特进行历史性访问期间，沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼启动首届王储文化合作奖。此外，中方宣布将沙特阿拉伯作为中国旅游团的海外旅游目的地，双方之间增加了航班运力。双方还扩大了教育赠款和合作大学数量，促进了大学和通识教育阶段阿拉伯语和汉语的教学。同时，两国学生和教师之间的相互访问也增加了。2024年1月，在北京故宫博物院举办了展览“埃尔奥拉：阿拉伯半岛的奇迹绿洲”，为参观者提供了独特的文化体验。除此之外，还有许多其他项目、展览、活动和倡议。所有这些都表明，两国之间的文明和文化交流活动十分丰富。

文化交流的桥梁延伸至语言的海洋。阿拉伯语和汉语是联合国六大官方语言之一。两种语言都有着悠久的历史，并共同关注语音、书法、诗歌和修辞等方面。这为两国间开展许多专门传播和学习两种语言的倡议以及众多重要项目奠定了基础。其中包括由沙特文化部大臣兼萨勒曼国王国际阿拉伯语学院董事会主席巴德尔·本·阿卜杜拉·本·法尔汉亲王殿下发起的“中国阿拉伯语月”计划。该计划于2024年3月启动，4月26日圆满结束。期间，沙特阿拉伯国王国际阿拉伯语学院在上海和北京等城市举办了为期一个月的活动。活动由上海外国语大学和北京语言大学主办，来自沙特的学者与中国的教授、学生和机构进行了深入的互动，显示了中国民众对阿拉伯语的浓厚兴趣。活动涵盖了一系列项目，旨在开发阿拉伯语教学课程，提升教师能力，增强阿拉伯语的影响力，以及加深对多个语言问题的认识。

同月，沙特文化部大臣宣布启动了“穆罕默德·本·萨勒曼王储文化合作奖”。该奖项旨在表彰两国间在科研和创意艺术领域的杰出学者和语言学家，推动中国的阿拉伯语语言创意、文学和艺术的发展，并鼓励相互理解和文化交流。这个来自沙特的奖项位于两个文明愿景的交汇点，这两个愿景有着共同的抱负，并赋予文化在实现目标方面发挥关键作用，其灵感来自历史悠久的丝绸之路的文化价值观。

不仅如此，两国还采取了一些措施，通过教育领域的合作以及中沙之间的教育使团互派，以培养教师的汉语教学能力，从而增进互利。正如我之前提到的，目前双方正在开展工作，以增加在沙特王国教授汉语的学校数量。沙特王国还开始在首都利雅得机场的招牌上使用中文，并扩大在主要旅游景点的招牌上中文的使用，这清楚地表明沙特王国始终对文化多样性持开放态度。

我们非常赞赏中国在数所大学中为推广阿拉伯语所做出的努力。我们相信，“中国阿拉伯语月”将对推动阿拉伯语的普及以及在友好国家之间建立有效沟通中产生重大影响。

在我亲爱的国家沙特阿拉伯王国的土地上，阿拉伯语诞生了。它的字母被发明出来，它不断传播，成为全世界4.7亿多人使用的口语。现在，萨勒曼国王国际阿拉伯语学院、文化和教育部以及王国的其他有关当局正在努力传播阿拉伯语。语言是文明的灵魂，也是其最突出的表现形式。我们相信，中国的“阿拉伯语月”将对推进阿拉伯语的传播产生重大影响，并在两国之间建立有效沟通的桥梁。

（作者系沙特阿拉伯王国驻华大使）

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