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外交部领事保护中心提醒“五一”假期出境中国游客加强安全防范

2024年04月29日14:53 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电 “五一”假期将至，部分中国公民选择出境旅行。出国游玩体验新，安全防范不能忘。外交部领事保护中心提醒出境中国游客做好各项行前准备，稳妥拟定旅行方案，警惕各类安全风险，确保人身财产安全。

一、行前准备须充足

提前通过中国领事服务网、“领事直通车”新媒体平台和驻外使领馆网站等官方渠道了解目的地旅游注意事项。合理选择出行线路、规划旅行日程，并提前告知家人。了解目的地入境规定，确保自己符合入境条件。了解当地法律法规、文化风俗、自然条件、货币种类等，根据自身健康状况和旅行计划准备必要药品和医疗设备。

二、安全意识须树立

出门在外，安全第一。请大家树立自身“海外安全第一责任人”意识，勿因打卡、猎奇、跟风等原因前往未开发、缺乏安全保障区域，旅途中拍照、录像或使用无人机须严格遵守当地法律规定。如跟团出行，请选择资质好、信誉高的正规旅行社，审慎选择低价团，尽量避免单人行，积极考虑购买旅行人身意外保险。

三、活动安全须保障

审慎选择浮潜、漂流、攀岩等高风险项目，如决定参加，活动前应接受培训，掌握救生常识，正确穿戴救生或专业设备，听从工作人员指挥，量力而行。密切留意天气情况，勿在危险、未开放时段进行活动。时刻留意禁令标志，勿因猎奇心理或追求刺激翻越围栏、警戒线等，谨防坠落、溺水事件发生。

四、交通规则须遵守

海外部分国家和地区行车规则与国内不同，涉中国游客交通事故时有发生。应全面了解当地道路条件、行车习惯和交通状况，严格遵守当地交通法规，乘车、驾车系好安全带，避免超速、酒驾、闯红灯、疲劳驾驶等危险行为，尽量不在夜间、极端天气出行。乘车时如遇司机疲劳驾驶、车速过快等，应及时主动提醒。

五、流行疫病须防范

近期，部分国家和地区登革热等传染性疾病多发，应密切关注当地传染病流行情况和公共卫生动态，做好个人防护和自身健康监测，采取有效防蚊灭蚊措施，如出现高热、肌肉酸痛、皮疹、剧烈疼痛等身体不适症状，及时寻医就诊。

六、突发情况须妥处

密切关注当地安全形势及治安状况，出行留心周边环境，远离发生骚乱及人员密集场所。如与当地执法人员、中介、旅行社、航空公司等发生纠纷，请理性维权，注意保留证据，通过协商或法律途径解决，避免采取过激行为。如遇抢劫、车祸等突发事故，务必保持冷静、沉着应对，在保障自身安全前提下，及时向当地警方报案并联系使领馆求助。

七、求助电话须牢记

掌握当地报警、急救电话和驻外使领馆领事保护与协助电话等应急联系方式。外交部全球领事保护与服务应急热线（+86-10-12308）将24小时为您服务，伴您平安海外行！

(责编：于洋、徐祥丽)

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