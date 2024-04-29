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“天人合一：中国艺术里的人与自然”活动在西班牙举行

2024年04月29日09:00 | 来源：人民网-国际频道
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甄巍教授和现场观众一起展示现场写作书法作品。大卫·阿玛尔 摄
甄巍教授和现场观众一起展示现场写作书法作品。大卫·阿玛尔 摄
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人民网马德里4月28日电 （记者许海林）由马德里中国文化中心、中国驻西班牙旅游办事处主办的“兰亭·雅集”中国书法系列活动日前在马德里中国文化中心拉开序幕。首场活动“天人合一：中国艺术里的人与自然”讲座及互动体验工作坊吸引了近60名文化爱好者踊跃报名参与。

北京师范大学艺术与传媒学院副院长甄巍教授作为活动主讲嘉宾，以生动的讲述引领到场观众进入艺术与自然的奇妙世界：从古代山水画的意境到现代艺术的创新表达，讲座内容丰富多彩，引人入胜。讲座结束之后甄巍教授现场挥毫泼墨，展示书法与国画艺术。现场观众也踊跃体验了书法写作，并且尝试临摹《兰亭集序》。

此次活动的成功举行，不仅为广大书法爱好者提供了一个展示与交流的平台，更在传承和发扬中华优秀传统文化方面发挥了积极作用。未来，马德里文化中心还将以书法公开体验课程，与西班牙中小学生互动体验等方式陆续开展“兰亭·雅集”中国书法系列活动。

“兰亭·雅集”中国书法全球主题活动是中国文化与旅游部组织筹办的以“中国书法”这一文化符号为切入点，让海外民众沉浸式体验中国传统文化，感受中国传统文人生活雅趣，提升中华文化传播力和影响力的交流活动。

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